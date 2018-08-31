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华为推麒麟980芯片:7纳米制程是亮点 Mate20率先搭载

华为推麒麟980芯片:7纳米制程是亮点 Mate20率先搭载
2018年08月31日 21:03 新浪数码
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华为IFA发布会上公布麒麟980特性华为IFA发布会上公布麒麟980特性

　　新浪数码讯 8月31日晚间消息，第58届IFA国际电子消费品展览在德国柏林开展，当地时间下午，华为召开新品发布会，推出麒麟980系列芯片，从参数上看，这颗芯片创造了多个行业第一。

　　麒麟980芯片

　　具体到麒麟980，在本次发布会上，华为公司宣传这颗芯片创造了多个世界第一：世界首款7纳米制程SoC；世界首款采用Mali-G76 GPU图形处理器的芯片；世界首款Cortex-A76架构的芯片；世界首款支持Cat.21基带的芯片，最大下载速度可达1.4Gbps；世界首款双嵌入式神经网络处理器（NPU）的移动芯片；世界首款支持LPDDR4X内存的芯片；以及世界最好的WiFi传输速度支持（最高到1.7Gbps），全新升级自研的相机双ISP。

　　我们来一项一项理解，首先是7纳米制造工艺。晶体管密度对比之前提升1.6倍，华为形容“在指甲盖大小的尺寸上塞进69亿个晶体管”，实现了性能与能效的提升。它让麒麟980的性能提升20%，能效提升40%，实现性能与能效的双重提升。

　　而Cortex-A76架构CPU与Mali-G76 GPU则是首度商用，前者是ARM在6月发布的全新架构，ARM称它“是一款具有的笔记本级性能的处理器。”。麒麟CPU子系统推出了智能调度机制，设计了2超大核（基于Cortex-A76开发）、2大核（基于Cortex-A76开发）、4小核（Cortex-A55）的全新能效架构。相对于传统的大小核两档位设计，大中小核能效架构提供了更为精确的调度层次，让CPU在重载、中载、轻载场景下灵活适配，无论你是仅在发短信或是边打手游边听歌，麒麟980都能精确调度，可大大降低了CPU在实际综合业务场景下的功耗，让用户获得更高性能体验的同时获取更长的续航体验。

麒麟980的大小核架构麒麟980的大小核架构

　　Mali-G76同样是ARM在6月公布的，重点改善了三个关键指标，首先是性能密度提高了30%——GPU面积不变，性能可提高30%；在保持性能相同时，可缩小约24%的GPU面积。具体到麒麟980，与上一代相比性能提升46%，能效提升178%。

　　LTE Cat.21则是网络方向的提升，峰值下载速率可达1.4Gbps，从数字上看是业内标杆；

　　双核NPU是华为继麒麟970之后的又一项创新，根据华为的数据，两个神经网络处理器实现每分钟图像识别4500张，支持人脸识别、物体识别、物体检测等AI场景。980的物体检测能力可以准确识别多种物体，并可以做到拍照预览的实时物体跟踪。相对于首款人工智能手机芯片麒麟970，麒麟980实现了从图像识别到物体检测的跨越。

麒麟980实现了从图像识别到物体检测的跨越麒麟980实现了从图像识别到物体检测的跨越

　　第四代华为自研ISP则是对手机拍照的改善，像素吞吐率比上一代提升46%，能够分区域调节图像色彩与灰阶，支持更多摄像头，适配多摄像头带来全新拍照体验。推出全新HDR色彩还原，能够分区域调节图像色彩，实现照片色彩与细节的平衡。

　　从发布会伤公布的参数看，麒麟980的各项指数确实是行业领先，并且麒麟系列是华为自主研发，这点尤其难得。或许一般用户目前无法理解以上各项参数，但它们都会对之后的华为手机体验改进有关键作用，讲决定你的手机续航，流畅度，发热量，网络速度，甚至是拍照画质等等。

　　我们相信，麒麟980将是之后华为旗舰手机的标配。当然，芯片能力到具体设备上会有实际应用差异，并且与具体手机产品的调教有关。

　　在演讲的最后，余承东宣布HUAWEI Mate 20系列将于10月发布，作为首个搭载麒麟980芯片的智能手机。

Mate20将在10月发布Mate20将在10月发布

　　（晓光）

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