IFA展上中兴发布旗舰手机新品天机Axon9 Pro

新浪手机讯 8月31日下午消息，中兴通讯在德国柏林IFA展会发布“天机Axon9 Pro”手机，这是中兴旗下最新的旗舰手机新品。

这款手机仍旧定位商务旗舰，铝合金中框和3D四曲玻璃后盖，配合7.9mm的机身厚度，握持感比较柔和。

在外观上，天机Axon9 Pro采用时下流行的全面屏设计；在拍摄方面，Axon9 Pro搭载1200+2000万像素后置双摄像头，1.4um大像素，F1.75光圈，OIS光学防抖和130度广角拍摄，天机Axon9 Pro的4000mAh容量电池，支持QC4.0+快充；支持人脸识别+指纹识别两种解锁方式。

在这款手机上中兴也开始谈AI，Axon9 Pro会根据镜头显示，智能判断窗口内事件触发抓拍，包括运动检测、人脸识别、追踪目标位置等拍摄场景下，天机Axon9 Pro都会在最佳的拍摄时机替用户按下快门，并且根据拍摄目标位置触发对焦。在对焦速度方面，天机Axon9 Pro采用了2PD全像素对焦，让对焦速度更有保障。

中兴称，天机Axon9 Pro首次运用了“Axon Vision”软硬件一体化视效解决方案，这套方案包括基于视频芯片的精准还原、画面增强、帧率补偿，智能环境光检测器和ID硬件设计。

“Axon Vision” 让Axon9 Pro可以准确还原视频颜色，而且会对视频的细节进行自适应画面增强。用户观看HDR10视频时可以避免物体光影破碎，改善画面细节，体验到更清晰真实的画面细节和更漂亮的色彩；“Axon Vision”还引入智能运动预估与运动补偿技术，通过专业算法进行帧率补偿，使视频更加流畅平滑，减少拖影和卡顿。

另外，智能环境光检测器也是“Axon Vision”方案的体现之一。这类似苹果的原彩显示屏幕，在阅读模式下，天机Axon9 Pro会随着环境的变化自动调整屏幕色温，通过改变光照模型和色温自适应减少蓝光。

中兴天机Axon9 Pro将于9月在中国欧洲等地上市，海外售价649欧元，中国国内定价暂时未公布。