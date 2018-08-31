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魅族黄章批荣耀Magic 2：滑盖是穷途末路的倒退设计

魅族黄章批荣耀Magic 2：滑盖是穷途末路的倒退设计
2018年08月31日 16:32 新浪手机
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　　新浪手机讯 8月31日下午消息，昨日荣耀在德国召开发布会推出国际版荣耀Play之际曝光了未来发布的荣耀Magic 2，但其外观设计引来不少争论。

荣耀德国发布会总裁赵明展示荣耀Magic 2荣耀德国发布会总裁赵明展示荣耀Magic 2

　　相比昨日荣耀德国发布会上的国际版荣耀Play，这款来自“未来”的荣耀Magic 2备受网友关注。比如其将在出售时搭载最新麒麟旗舰980处理器，而且在设计上也采用了滑盖设计，官方称之为Magic Slide魔法全面屏。

　　官方称Magic Slide魔法全面屏是一个屏占比接近100%”的全面屏解决方案，并且用简易的滑屏结构，将摄像头组件隐藏其中。

　　荣耀还强调每一次下滑不只是启动拍照，还会启动不同的功能，不过现场并未公布会有哪些功能加入。

　　对于荣耀Magic 2的设计网友纷纷评论，也有网友在魅族社区中询问魅族黄章的观点。

魅族黄章对荣耀Magic 2的评价魅族黄章对荣耀Magic 2的评价

　　而黄章对于“滑盖设计“认为是穷途末路的倒退设计，抛开复杂机械带来的麻烦，要么手机厚的像砖头，要么拍照成像质量大减。并且他认为荣耀为了营销才会如此设计。

　　目前这款荣耀Magic 2仅仅作为一个发布会小彩蛋，距离发布会或许还有些时日，你觉得荣耀Magic 2的设计是鸡肋吗？（瑞豪）

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