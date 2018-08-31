努比亚nubia-α腕部曲面手机亮相IFA：可量产概念机

IT之家8月31日消息 在IFA 2018展会上，努比亚带来了一款堪称黑科技的产品nubia-α，这是一款即将上市的可量产腕部曲面概念手机，也就是说，你可以像佩戴手表一样将nubia-α腕部曲面手机戴在手腕上，机身小巧且满足了任何智能手机应有的体验。

努比亚nubia-α腕部曲面手机的新形态可以让用户解放双手，在佩戴手机的同时，还能做其他更多的事情，比如拍照、运动等等。在配置和功能上，努比亚nubia-α支持独立4G/3G/2G/VOLTE通话及视频通话功能，支持eSIM卡，支持移动支付。

努比亚nubia-α还配备了全彩摄像头，搭配小巧机身拍摄更加便捷；除了便携性，还具备强悍的运动模式检测、健康检测功能。

此外，用户还可自行设置不同的多彩主题。而且nubia-α不光可以充当电子时钟使用，还配备独有的炫展灯带，时尚时尚更时尚。

值得一提的是，nubia-α还可以搭配努比亚传统智能手机使用，让用户体验更进一步融合，这也是努比亚新的创新探索成果。值得注意的是，有消息称，努比亚nubia-α将在近期上市，还会登陆国内市场。