美图T9颐和园版开箱图赏：江崖鸾凤，粉黛红颜

6月27日美图正式发布了最新自拍神器美图T9手机，同时美图还和颐和园共同推出了美图T9颐和园限量版，将中国古典纹理与手机结合，目前已经开售，售价4399元，比普通版贵了200元，现在IT之家已经拿到这款手机，一起来看一下其开箱图赏吧。

▲美图T9颐和园限量版包装盒别具一格，包含江崖鸾凤主题礼盒、江崖鸾凤主题配件和专属收藏证书等。

▲跟普通版相比，美图T9颐和园限量版最大的不同是采用了黛绿与碧绿，缀以朱砂，这也是颐和园长廊的主体配色，宛若一幅古典山水画。

▲美图T9颐和园限量版背壳采用纳米光刻显影工艺雕以“海水江崖”纹饰，犹如古代服饰一般优雅。

▲“江崖鸾凤”手机保护壳的设计灵感源于颐和园经典藏品，粤绣屏风《百鸟朝凤》，寓意吉祥如意。

▲美图T9颐和园限量版还附赠了专属定制的江崖鸾凤补光灯（遗憾的是IT之家没有收到这个闪光灯），外观精致，粉黛红颜。

▲美图T9颐和园限量版机身背部采用金属材质，摄像头、闪光灯、指纹识别均采用圆形设计，其中摄像头的红色圆环格外显眼，指纹识别模块也以金色圆环点缀。

▲机身中框和屏幕衔接处采用一圈红色的高光倒角作为装饰

▲机身正面与标准版的美图T9没有太大差别，6.0英寸18：9显示屏，额头和下巴比较大。

配置上，美图T9颐和园限量版搭载高通骁龙660处理器，配备6GB内存+128GB存储，后置1200万+500万双摄，前置1200万+500万双摄，电池容量为3100mAh。依然主打美颜拍照，加入了全新的骨骼点识别技术，结合MTlab（美图影像实验室）数据黄金比例算法，智能调整你的身材比例，实现全身美化。

更多图赏：