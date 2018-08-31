黄章评滑盖手机：穷途末路倒退的设计，中看不中用

IT之家8月31日消息 魅族16th手机发布后，魅族黄章开始关注备货发货情况，顺便再预热下即将在9月份发布的魅族16X手机。而就在昨晚荣耀Magic2、小米MIX 3手机相继亮相，并且都采用了升降式或者滑盖式屏幕设计。刚刚魅族黄章对于滑盖设计表达了自己的看法：滑盖可以说是穷途末路倒退的设计。

黄章在论坛里表示，“滑盖可以说是穷途末路倒退的设计，抛开复杂机械带来的麻烦，要么手机厚得像砖头，要么拍照成像质量大减。就为了中看不中用的噱头营销大师才会干的事而不是产品工程设计师。”

在魅族16th、魅族16th Plus手机设计上，黄章坚持采用无刘海的全面屏，现在看来魅族的新手机也不再使用滑盖式设计，黄章式的坚持得以体现。

IT之家报道，魅族16X将会有8GB+128GB UFS配置版本，并且黄章表示，由于供应商价格上大力支持，有机会做到加料不加价。魅族16X除了搭载骁龙710，其他配置都和魅族16差不多，搭载三星Super Amoled屏幕，屏幕指纹等。魅族16的电池仅为3010毫安时，强度使用确实有点捉襟见肘，但魅族16X的电池会比16还要大一些。