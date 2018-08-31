机智堂：抖音为啥要加入Apple Music合作伙伴计划

抖音+Apple Music

新浪数码讯 8月31日上午消息，抖音宣布今天加入苹果公司Apple Music合作伙伴计划。即日起中国内地的用户可以在抖音App内播放Apple Music曲库内的完整歌曲。

加入该计划后，已订阅Apple Music会员方案的抖音用户可以在抖音App内直接收听完整歌曲；未订阅的抖音用户则通过歌曲详情页中的 “Apple Music 即刻聆听”获得三个月免费试用——说白了，是抖音成了Apple Music的通道之一。

Apple Music这个合作其实豆瓣和keep也做过，这其实是iTunes附属资源的联盟计划，一个公开合作联盟。他允许第三方App通过连接使用Apple Music和iTunes内容，如音乐/应用程序/书籍等，以赚取佣金。

iTunes附属资源的联盟计划

抖音是强音乐属性的App，keep则是用于运动中，豆瓣是讨论氛围，三者并不相同，但需求无本质差别。

其实合作在抖音海外版TikTok也已经尝试过。今年8月初，“抖音海外版”TikTok 就已经在Apple Music 上推出 《TikTok Top Hits》、《Trending NOW》等11个品牌歌单。用户也可以在 TikTok 上关注Apple Music，体验 Apple Music 的精彩音乐内容。（晓光）