B&O新品两连发 又听到了钱包哭泣的声音

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作为丹麦老牌音频产品品牌，隔壁德国开展，B&O自然少不了去捧下场，在IFA 2018，他们便拿出了新款家用无线扬声器以及一款入耳式耳机，好了，我已经听到烧友们钱包哭泣的声音了。

B&O将新款无线扬声器命名为Beosound Edge，作为今年年度最重量级的新品，B&O自然连细枝末节处都做到无可挑剔，经由顶级设计师Michael Anastassiades之手，单是外观的风格就已经足够吸睛，并很明显的透出一种“B&O风”，简洁而大气的设计下，即使不开机使用，放在厅堂中也算得上一件不错的艺术品。

Beosound Edge分为底座和箱体两部分，直径50cm的扁圆柱形箱体架设在底座之上，给人一种不稳定的微妙感，让我们总会有一种上前试图推动的冲动。但当靠近Beosound Edge时，它自带的接近传感器便会触发，并点亮音箱顶部的触摸界面。除了可以通过触碰相应按键来切换、暂停/开始歌曲外，如果轻轻推动箱体，它便可以根据顺/逆时针的推动方式来调节音量，如果试图重压后推动，那么音量的调节幅度也会随之加大，带来一种奇妙的交互质感。

当然我们也可以通过壁挂的方式将Beosound Edge固定在墙面上，不仅节省了室内的地面空间，更给人带来一种浮空的质感，而且通过自定义设计，可以让Beosound Edge具备更强的声音指向性，所以无论是视觉效果还是声音传达，都要比一般无线音箱更有表现力。

为了保证音质表现，B&O在箱体内部塞入了六枚D类放大器、两个3/4英寸高音扬声器、两个4英寸中音驱动器以及一枚10英寸低音单元。如此丰富的配置加上B&O的调校能力，相信Beosound Edge的表现应该不会让人失望。Beosound Edge将会在11月正式推向市场，预计售价为3500美元（约合人民币2.38万元），这大概是B&O家庭无线扬声器产品线中最贵的一款了（不计算限定版本）。

而与Beosound Edge同时出现在B&O展台上的新品，还有一款颈挂式入耳耳机Beoplay E6，由设计师Jakob Wagner操刀把控，外观自然没的说，不过比较令人在意的是，这款颈挂式耳机在线材方面使用的是一种织物面料，长时间直接接触肌肤，不知道会不会过多吸附汗水。不过B&O表示他们在这里使用了类似于运动鞋的设计方式，不仅能抵御外界侵害，还能保证透气和轻便，长时间佩戴也不会感到劳累。

至于耳塞处的用料，B&O使用了金属腔体配合硅胶鲨鱼鳍，在刚度以及佩戴舒适度上都能有所保证，听筒两端则嵌入小磁铁，不使用时可以将两枚耳塞以“背靠背”的方式贴合，Beoplay E6也会随之进入关机状态。

说到无线耳机，大家自然会考虑到运动使用场景，Beoplay E6自重21g，并且使用了倾斜式入耳设计，配合多种规格鲨鱼鳍，理论上可以提供非常轻便且牢固的佩戴体验，再加上6小时的续航时间，外出佩戴自然不是问题，只是B&O并未提到过防水规格，看来对于汗水的滴溅还是会有部分忌惮。

在IFA 2018登场的同时，B&O也已经在国内上架了这款颈挂式蓝牙耳机，提供黑色和沙土色可选，国内售价2298元人民币，与之前的Earset价格相仿，如果前面被Beosound Edge的身价震住了，不妨来一发耳机压压惊吧。