邀请函公布了 苹果公司的金手机和金表也泄密了

新浪科技收到的中文版邀请函

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新浪数码讯 8月31日上午消息，苹果公司今日凌晨对媒体发出秋季发布会邀请函，定于北京时间9月13日召开新品发布会。与此同时，在网络上也出现了苹果这次新品iPhone XS和Apple Watch Series 4的图片。

iPhone XS黄金版

外媒9to5Mac号称自己独家拿到了未发布的新品图片，分别是：5.8英寸和6.5英寸的OLED屏幕新iPhone，据说叫iPhone XS，以及Apple Watch Series 4。

九月买金手机？（图片来自9to5Mac）

9to5Mac称他们可以肯定的说就是“iPhone XS”这个名字，从苹果的秘密规则来说符合；另外推出新的金色版本，看图还是那种亮亮的金色，这在之前没出现过（iPhone 5s是磨砂材质的香槟金）。很久之前，联邦通信委员会（FCC）曾泄露过一款黄金版iPhone X，但最终没上市。

当然金表未必是真金，只是不锈钢曝光配色。

从这张图上看，iPhone XS符合之前人们的一切猜测，包括跟现有产品类似的外观，以及大小不不同的屏幕尺寸，那张黑色壁纸巧妙的把刘海隐藏了起来。

第四代Apple Watch

这名字没毛病，符合目前Apple Watch命名规则。

如下图所示，新款Apple Watch的边框更小，屏幕空间更大，手机行业称之为“屏占比提升”，新款苹果手表的屏幕要大15%，这似乎与图片相符。

九月买金表？（图片来自9to5Mac）

从表盘上看，四角的附件图标，从圆形变成了圆弧，也就就是说，它们的视觉面积减小了，但用指示条显示有多热或紫外线指数更直观，实际功能更多了。

手表测面的数字表冠（ Digital Crown）是最大改变，从现在的红点变成了红圈设计，它和电源键之间还多了个孔，可能是降噪麦克风。

图中的表壳也是亮金色——第一代Apple Watch倒是有这种颜色，但那是真金，售价十几万元。

9月13日解密

这两张图片的金色都跟今天的邀请函颜色契合，这在一定程度上增加了它们的可信度。

北京时间9月13日凌晨1点，新浪科技将通过PC，新浪新闻App，微博，微信，WAP等五大平台同步转播本次发布会，为了便于用户观看，我们也会准备“中文同传”及“原音字幕”两种视频版本，前者便于理解，后者则更能体现发布会现场氛围。欢迎关注@苹果汇，及@新浪科技 微博，我们会随时公布发布会消息。（晓光）