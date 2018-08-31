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全面屏成发展主旋律 手机厂商们都是如何做全面屏的

全面屏成发展主旋律 手机厂商们都是如何做全面屏的
2018年08月31日 07:49 新浪科技综合
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　　本文来自泡泡网

　　要说今年的手机市场，最流行的莫过于全面屏了。相比于去年一水水的窄额头窄下巴的设计，今年我们见到的全面屏样式更多，设计也是更加有新意。下面一起来盘点一下手机厂商们都是如何诠释全面屏的

　　窄额头窄下巴设计

　　全面屏的概念正式流行起来应该可以认为是2016年小米MIX手机的推出，随后的2017年，最流行的全面屏设计概念应该就是三星所领导的这种窄额头+窄下巴的设计。这种风格与我们之前见到的手机相比，不会显得非常突兀，只是将屏幕拉长，上下边框收窄，以达到比较高的屏占比。

　　去年几乎所有国内厂商都在采用这种设计风格的全面屏手机，也是最容易被大家所接受的设计风格。而在工艺难度上，这种类型的全面屏没有太大的难度，所以在千元机上也开始普及。不过，大家对于全面屏的追求不仅于此，这种设计在屏占比上没有多少优势。

　　无刘海窄下巴设计

　　没刘海，有下巴的设计是小米MIX手机开始流行起来了，此前夏普也曾经有过类似的设计。相比于窄额头窄下巴的设计来说，这种设计在视觉上就有非常酷的感觉，同时上边超窄边框的设计也会感觉到全面屏的既视感，这也应该算得上是全面屏正式流行的鼻祖了。

　　不过这种设计的最大问题就是前置摄像头无处安放，像是小米和锤子采用的都是将摄像头放在屏幕底部的方式，即使可以倒过来拍照，在自拍的时候依旧非常不方便。

　　刘海屏

　　目前市面上看到的大多数主流全面屏手机采用的都是刘海屏，当然我们可以理解为因为苹果用了刘海屏，大家都跟风做。不过在如今没有办法将刘海稳妥干掉的情况下，刘海屏是实现屏占比突破的最可行方案。

　　当然对于刘海屏的争议还是非常大的，有些人认为无所谓，有些人则是认为刘海屏实在太丑了。我个人认为刘海屏没什么关系，并且如果不是刘海屏，顶部的位置就相当于是闲置的，如今可以显示时间电量等信息，还是不错的。

　　真·全面屏

　　大家一致追求的“真·全面屏”今年也问世了，OPPO Find X和vivo NEX的出现让我们觉得真·全面屏已经来到我们的身边。这两款产品都是采用机械结构的方式解决了前置摄像头的问题，然后加上隐藏式的听筒传感器等设计，让正面就看起来全是屏幕，大家想象中的全面屏应该就是这种感觉的了。

　　这种全面屏手机的优势和劣势都非常明显，优势就是设计上更好看，全面屏展现的观感更震撼。缺点就是机械结构终究会有故障的可能，同时在效率上也不够好，另外使用的时候还有落灰等情况发生。

　　美人尖水滴屏

　　最近比较热门的OPPO R17采用的是水滴屏的设计，与前面的刘海屏相比，水滴屏占用的空间更小，屏占比更高，颜值也就更漂亮。同时，保留了原有的前置摄像头，使用体验也会比升降式的摄像头更舒服一些。另外，水滴屏在设计上有很多独到之处，OPPO灵感来源于大自然，类似荷叶下方的水滴造型也让水滴屏更灵动。

　　为了水滴屏，OPPO在技术上取得了创新，R17的传感器区域面积比上一代R15缩小了45.8%，光线传感器隐藏在了水滴右侧的屏幕下方，通过导光柱来实现对环境光线的识别。而距离传感器则是通过屏幕触摸+红外传感器的组合来实现的，耳朵触碰屏幕则会息屏，并且有屏幕下的红外传感器来检测手机距离耳朵的距离，这样来减少水滴区域的面积。

　　就目前来看，技术最成熟，外观上也更协调的就是OPPO R17上的这种水滴屏设计了。高颜值和强悍的性能也让OPPO R17圈粉无数，深受消费者喜爱，绝对又会成为一款爆款产品！

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