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HTC U12 life亮相IFA大会：高通骁龙636

HTC U12 life亮相IFA大会：高通骁龙636
2018年08月31日 07:42 天极网
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　　HTC在德国柏林举行的全球IFA电子消费大会上推出了新机HTC U12 life，作为拍照怪兽U12+的衍生版，这款新机究竟有何亮点呢？

　　首先来一睹HTC U12 life的真容，这款手机正面配备了一块6.0英寸的非异型全面屏，分辨率为2160×1080。背部外观采用了类似Pixel系列的拼接设计，竖排双摄位于手机背面的左上角，还配有背部指纹识别按键。HTC U12 life作为一款主打年轻化的产品，目前提供蓝色和紫色两种较为鲜明的配色，机身三围尺寸为158.5×75.4×8.3mm。

　　硬件配置上，HTC U12 life搭载高通骁龙636处理器，配备4GB内存+64GB存储，电池容量为3600mAh，系统方面并没有像传闻那样搭载最新的Android Pie系统，而是继续采用Android 8.0系统。

　　拍照方面，HTC U12 life后置1600万+500万双摄像头，支持背景虚化、4K视频录制。前置镜头为1300万像素，支持AI美颜。

　　HTC给这款HTC U12 life报出的售价是299英镑（约合人民币2700元），上市时间定为10月初，首发地区为欧洲和亚洲地区。

HTCIFA
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