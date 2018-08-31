中兴旗舰机Axon 9 Pro全曝光 骁龙845+4000mAh电池

在IFA2018上，厂商给我们带来了一次又一次高潮。刚刚恢复正常的中兴也推出了自家的最新旗舰中兴Axon 9 Pro。这款手机采用高通骁龙845处理器，采用后置指纹和刘海屏设计。

中兴Axon 9 Pro采用6.21英寸AMOLED屏幕，分辨率为FHD+，并支持HDR10，同时这款手机还支持RGB传感器，可实现精准白平衡。

除了在硬件上的提升外，Axon 9 Pro支持杜比全景声，不过在耳机口上，Axon 9 Pro取消了3.5mm耳机。Axon 9 Pro采用1200万+2000万后置双摄，支持光学防抖，其中辅助摄像头是一颗130°的广角镜头，1200万像素摄像头采用索尼IMX363传感器，光圈尺寸达到f/1.75。手机正面的前置摄像头为2000万像素，支持人脸识别。

除此之外，中兴Axon 9 Pro电池容量为4000mAh，支持QC4.0快充以及Qi无线充电。防水防尘等级为IP68。

据了解，Axon 9 Pro这款手机在欧洲手机售价为650欧元（约合人民币5200元），首发将选择在德国，具体销售时间还没有确定。陆续将会登陆亚洲市场，不过似乎，中兴不会再去涉足美国市场。