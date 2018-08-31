荣耀赵明：Magic 2滑屏结构让你像玩Zippo一样上瘾

荣耀赵明在德国发布会展示Magic 2手机

新浪科技 苏航发自德国柏林

昨晚，荣耀在柏林IFA展会开展前公布了新机荣耀Magic 2的几点信息，大致有以下这么几点：

1、荣耀Magic 2采用Magic Slide魔法全面屏解决方案，通过简单的滑屏结构让手机屏占比“接近100%”； 2、荣耀Magic 2首发搭载麒麟980处理器； 3、新机支持40W快充，比上一代荣耀Magic的40W快充更加安全。

发布会后，荣耀总裁赵明和中国媒体坐在一起，解答了关于这款“未来旗舰手机”的更多细节。事实上，荣耀在这次发布会上并没有透露Magic 2更多配置、功能，乃至价格信息，仅仅是简单介绍了新机的三个特点。赵明也坦然，今天带过来的只是生产线前期的版本，未来这个手机会更好看。

荣耀Magic 2的滑屏结构和OPPO有啥不同？

从发布会上的演示我们看到，荣耀Magic 2的滑屏结构似乎和OPPO Find X的双轨潜望式镜头很像，都是通过机械结构调出摄像头。但是如果仔细看会发现，荣耀Magic 2手机上和OPPO Find X采用的方案有很大不同。

荣耀Magic 2

首先，荣耀Magic 2的滑屏结构不是电动的，而是需要手动向下滑动屏幕才能滑出摄像头，并且荣耀在发布会上强调向下划一下不仅仅打开拍照，还会有更多功能。至于这个滑屏结构还能玩出什么花样，赵明并未透露。

赵明表示，其实从去年开始荣耀就有了类似的方案，并且包括电动升降方式、旋转摄像头的原型机在内，荣耀都做过，不过最终还是选择这种手动滑屏的方案。“到最后这种解决方案才能够让你长时间使用，并且过了一段时间还会享受这个过程”，赵明解释道。

赵明举了一个例子，他说这就像抽烟的人都喜欢有一个Zippo打火机，一边叼着烟卷一边甩着打火机。“如果是电动的，咔嚓一下，感觉是自动化程度很高，很高科技，但是在感觉一次两次后，真的要玩一百次的时候，就会觉得这个事情很没意思。”

所以，荣耀最终选择了这个“让男士躺在沙发上能够来回咔嚓咔嚓，很享受的解决方案”，并且相比于自动升降，赵明认为滑动更符合人的基本反馈，也更接近于自然。

荣耀Magic 2能不能量产？

两年前第一代Magic手机承载了荣耀对未来手机的探索，对于荣耀来说Magic系列是一个会采用最新技术的产品。而第一代Magic手机，荣耀并没有想大规模的销售，只是做出来满足部分科技发烧友的需求。

而这一次赵明表示，荣耀Magic 2会进行量产，定位科技发烧友、高端人士，包括喜欢这种设计的用户都可以用到。至于什么时间发布，什么时间量产，赵明始终不肯透露。

另外他还提到，荣耀Magic 2推迟到现在很大一部分原因是在等麒麟980处理器，而这次在发布会上荣耀Magic 2算是首发麒麟980的手机。“如果不等麒麟980，我们今年上半年就发布了”。

关于这款手机的其他一些细节

除了滑屏结构和麒麟980处理器，荣耀在发布会上还公布了新机支持40W快速充电。事实上，这个功能在Magic一代上就已经具备，而这一次的升级主要围绕在安全和大规模商用两方面。“40W本身充电速度就能有保证，跟上一代相比，这次能够安全的、大规模的生产”。

并且赵明还很有信心的表示，这次“绝对是百万计的”。

另外，在交流过程中，赵明还透露未来荣耀产品的设计理念会更推崇大道至简，把科技背后繁琐的操作都放到后台来完成。“最后我们选择滑盖的技术也有这个意思，其实我们可以把它设计的很复杂，还可以更花哨。但是我们觉得你会感觉时间一长，这就是一种困扰”。