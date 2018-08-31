身陷虎口如何自救？ 智能手机也许能帮你安全脱险

无论在任何环境下，安全都是第一需要考虑的问题，当我们都在这方面放松警惕之时，最近时间接连发生的事故再次给我们敲响警钟，如何在出行时保障自己的人身安全，成为了当下被议论最多的话题。

当然在大多数情况下，打电话报警是最直接有效的应急方法，至于网络流传的短信报警以及视频电话报警，实际上他们的反应速度和覆盖区域都不如拨出110来的简单直接。但从便携式电话刚刚诞生的时代，我们便早已能在户外遭遇紧急情况时拨打报警电话，现在智能手机已经发展到近乎无所不能，那么它又能如何进一步帮助我们防患于未然、以及在危难之中脱险呢？

未雨绸缪最重要

“防人之心不可无”算是一句老生常谈的话，现下大多数人在夜间单独打车时也总会留个心眼，比如拍下车牌和司机形象发送给亲朋。但在面对蓄意作恶的对手时，这套操作并不能很好的保护自己从危难中逃脱，也无法给救助人提供太多第一时间的信息，那么我们该如何利用自己手上的智能手机防患于未然呢？

我们以“滴滴出行”为例，实际上在这一打车应用中，紧急求助以及位置分享功能已经做得比较成熟，首先在与司机会面后，下方功能栏中便会出现行程分享功能，通过这一功能可以将自己的行程信息发送给好友，接受方可以在地图上实时同步看到打车人的行动轨迹和地理位置信息。我们甚至可以在“设置-行程安全”中开启自动分享行程功能，也就是每次打车，事先填写好的紧急联络人都可以接收到自己的行程信息。

而在遭遇突发状况时，滴滴出行也提供有紧急求助功能，这一功能可以直接第一时间与滴滴客服以及紧急联络人建立联系，毕竟即使是紧急联络人，也很难做到一直守在手机前盯着行动轨迹片刻不离身。所以紧急求助功能与行程分享功能协同使用，便能发挥出最大的功用。

不过在滴滴出行之外，我们在目前主流的打车应用美团打车以及嘀嗒出行中，都为见到类似的功能，所以此时便只能寻求第三方应用的帮助，比如“怕怕”这类的位置分享应用。

在怕怕中，我们可以将自己的实时位置信息发送给好友，方便他们进行追踪，如果发现行动位置出现偏移，也方便好友第一时间进行联络确认，或是拨打报警求救电话。如果启用了“定时防护”，在预先设定的时间内没有手动取消的话，怕怕也会主动联络预先填写好的紧急联络人，并提供位置信息。而即使关闭手机，如果没有按时取消防护的话，怕怕也会向紧急联络人发起求助，并提供最后一次定位信息。

在遭遇突发危险，无法正常控制手机时，我们可以通过事先设定好的语音指令来触发报警，当然实际上包括Siri之类的大多数智能语音助手也已经具备了类似的功能，但多一份应用多一重保障，这总能在紧急时刻帮助我们及时的发出求救信号。

实际上这类防护功能目前都已经做的比较成熟，使用方面也不会有太多障碍，而如果在某些信号不佳的地方遭遇危险，无法及时向外界发出求救信息，则可以使用怕怕的一部分自带的防护功能，比如伪装语音和伪装来电，来装作正在与他人进行联系，防狼手电筒也可以在万分火急的状态下提供逃脱的机会。

手机自带报警功能

“紧急联系人”功能早已经出现在了大多数智能手机之中，这一功能可以帮助我们在紧急状态下无需解锁手机，便可以直接进行报警以及联系亲友，但在某些危险状况下，我们能够向外界发出的信息比较有限，而一部分智能手机便完善了紧急呼救的功能。

其中iPhone在iOS 11.0版本时加入了“SOS紧急联络”功能，不过我们需要事先进行唤醒模式以及紧急联络人联系方式的设置，在设置完成后，只需要连续按下侧边按钮5次便可以触发。

iOS紧急联络的功能分为两个阶段，首先在触发后，手机会进入三秒倒计时，并播放警示音。三秒后将会在屏幕中显示出我们熟悉的三个紧急安全电话，在遭遇突发状况时，从激活SOS到拨打出求救电话，整个过程都可以直接进行盲操作。当然警示音的存在算是一把双刃剑，在面对恶意侵犯自己的歹徒时，这样的声音可能会促使对方发生过激行为，所以可以考虑将其关闭，警示音更多适用于非遭遇主动侵害的场景，比如身体突发不适，这样的声音则可以吸引周围的路人前来进行紧急救助。

而如果紧急求救电话被恶意挂断，SOS则会进入第二阶段，它将会发送一则包含有位置信息的短信发送至事先填写好的紧急联络人手机中，并且如果不解锁手机手动解除SOS模式，那么手机每隔10分钟便会再次发送出位置信息，而且在SOS状态下，指纹解锁和Face ID全部失效，只有使用密码才能解锁手机。

iPhone的SOS紧急联络功能看起来是个不错的应急方式，但也存在一定的局限性，它所发送出的位置信息实际上是一个。vfc文件，它可以直接通过苹果地图激活，但大多数Android手机无法直接打开，当然我们可以把信息转发给iPhone用户直接打开，但考虑到紧急状况下的时间成本，在事先填写五个紧急联络人时，最好还是尽可能的填写同样使用iPhone的用户吧。

当然三星也提供了类似的功能，在将所有功能全部启用之后，连续按下三次电源键便可触发SOS信息功能，它同样会向紧急联络人发送求救信息，并且附带有前、后摄像头各拍摄的一张照片，以及一段时长5秒的录音。目前除了iPhone以及三星手机外，在其它智能手机中我们很难找到类似的紧急求助功能，不过最近事故频发，相信手机厂商们会重视且快速跟进这一功能吧。

跑

在遭遇突发危险以及侵犯时，永远不要想着电视剧中的情节与对方斗智斗勇，也不要盲目的相信网络中看来的搏击技巧能在此时发挥多少功用，此时我们能做的，只有相信自己的双腿，能跑多远跑多远，在用手机进行求助的同时，也要大声呼喊来寻求帮助。至于随身携带的财物，则需要尽可能的丢弃，一方面一部分歹徒的目标只是钱财，另一方面这能减少自己的负担，让自己能够更顺利的脱险。

但是，我们也希望大家永远不会遇到需要使用这些技巧的场景。