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这次小米MIX 3实现“真”全面屏而且似乎还能滑屏

这次小米MIX 3实现“真”全面屏而且似乎还能滑屏
2018年08月31日 07:45 新浪科技综合
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　　本文来自爱范儿

　　正值德国 IFA 2018 展会期间，一些平时甚少在科技展会露面的厂商们也突然变得活跃起来，像铁三角、森海塞尔这些传统的声学厂商，也纷纷推出符合趋势的新产品，博取大家的关注。

　　但在这方面，中国的智能手机厂商们显然更加擅长。这不，可能连展会都不用参加，在与德国柏林相隔 8000 多公里的中国发条微博，就能吸引了大量的流量…

　　昨天晚上，小米总裁林斌就在微博上率先曝光了小米 MIX 3 真机图片，并打趣地说道：

对不起，撞脸了，我们十月发布。

　　尽管这只有一张图片，但透露的信息还蛮多的，调动了不少网友的胃口。从真机图来看，小米 MIX 3 还是延续 MIX 系列的全面屏设计风格，只不过它的下巴变得更窄，原本位于屏幕下方的前摄也消失了。

　　从这点来看，小米 MIX 3 的窄下巴极有可能是因为使用了 COP 封装工艺。与此同时，小米 MIX 3 还采用了最近国产顶级旗舰机颇为流行的升降式摄像头结构，将听筒、前摄以及正面一众传感器转移至升降式模组中。

　　但准确来说，这并不是我们常见的升降式摄像头结构，小米 MIX 3 更像是被分割成手机的主体和屏幕两部分，犹如早年的滑盖手机，比如诺基亚 N85。

▲ Nokia N85 图片来自：YouTube▲ Nokia N85 图片来自：YouTube

　　目前，暂不知道小米 MIX 能否像 N85 一样反向滑动…如果能，那就有趣了。

　　考虑到以往 MIX 系列饱受诟病的屏下前摄，如今已经被升降式设计所解决，那么这一次小米 MIX 3 应该很难再让你挑出毛病了吧？

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