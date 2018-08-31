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努比亚亮相IFA2018或发布全新技术

努比亚亮相IFA2018或发布全新技术
2018年08月31日 06:00 手机中国
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　　一年一度的柏林国际电子消费品展览会（IFA）终于拉开帷幕，作为全球知名的行业展会，每届IFA大会都会吸引到全球各大电子科技领域的厂商，很多品牌都会在这一展会期间发布新产品，来吸引大家的关注。

IFA2018IFA2018

　　作为业界领先的手机厂商，努比亚也曾多次在IFA大会上亮相。在2015年IFA大会上，凭借着创新的无边框设计和更强悍的影像系统，努比亚Z9得到了不少用户的关注。2016年，努比亚在IFA大会上发布Z11系列手机，全新升级的FiT 2.0交互技术，以及NeoVision 6.0影像系统，再次给人留下了深刻的印象。

　　随着IFA2018大会的召开，努比亚也发布了全新的海报。海报中“New vision，New Breakthrough”的宣传口号，很有可能宣示着努比亚将要发布全新技术。

　　努比亚官方表示将在IFA2018与各位一起见证全新视野和全新突破，再联想到9月5日努比亚Z18即将发布，那么努比亚率先在海外曝光Z18的部分新特性也不是不可能的事。现在距离努比亚Z18发布还有一段时间，作为Z系列旗舰，相信很多小伙伴都很关心它将搭载哪些新功能，而IFA大会也是曝光新功能的最佳地点之一。

努比亚IFA大会海报努比亚IFA大会海报

　　伴随着电竞入选亚运会，电子竞技再次成为人们眼中的热点。此前努比亚曾发布红魔游戏手机，为电竞手游行业助力。或许在本届IFA大会上，努比亚也会公布电竞手游方面的新成就，看来努比亚很有可能再次成为IFA大会中的焦点。

努比亚IFA2018
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