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黑莓KEY2 LE发布：物理全键盘设计 售价399美元

黑莓KEY2 LE发布：物理全键盘设计 售价399美元
2018年08月31日 07:11 快科技2018
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　　8月31日消息，TCL在柏林举行的IFA展会上公布了黑莓新机，就是传闻已久的黑莓KEY2 LE。

　　该机可以说是黑莓KEY2的青春版，除了外观以外，其它配置都略有缩水，新增石板灰、香槟金和原子红三种配色，机身材质为塑料。

　　据悉，它搭载的是骁龙636处理器（黑莓KEY2搭载的是高通骁龙660），配备4GB内存（黑莓KEY2是6GB内存），电池容量为3000mAh（黑莓KEY2为3500mAh）。

　　外观方面仍是黑莓经典的设计，采用4.5英寸显示屏，屏幕纵横比为3：2，正面配备物理全键盘设计，指纹识别为中间空格键。

　　另外，而且黑莓KEY2 LE的相机规格也有所降低，它配备的是1200万+500万双摄，而黑莓KEY2配备的是双1200万像素。

　　至于价格方面，该机也要比黑莓KEY2便宜。据了解，黑莓KEY2 LE在美国的售价为399美元起（32GB ROM），64GB ROM则是449美元。

　　相比黑莓KEY2的首发价格，KEY2 LE要便宜200美元。对于喜欢全键盘的用户来说，是个不错的选择。

图来自phoneArena图来自phoneArena
黑莓全键盘
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