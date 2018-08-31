魅族X8正式入网 背部指纹+竖排双摄设计

近日关于魅族新机的消息一直就没有停过，多款新机的定妆照都已经在工信部网站亮相。现在除了一款外观与魅族 16th非常相似的手机出现在工信部的网站，还有一款型号为M816Q的魅族新机也通过了工信部的入网许可。看来此前黄章爆料的魅族16X和魅族X8真的快与我们见面了。

魅族X8拥有竖排双摄以及后置指纹设计

从工信部公布的照片来看，这款型号为M816Q的魅族新机将采用金属机身设计，同时竖排双摄在机身正中央，双色温闪光灯被安排在双摄上方，双摄的下方则为指纹识别模块。虽然这部手机依旧贯彻了魅族的对称美学，但是背部指纹的设计还是让人有些意外。

魅族X8

看来继魅族 16th后，魅族X8也将在近期与我们见面。据悉这部手机在配置方面与魅族16X相差不大，均搭载高通骁龙710移动平台。黄章表示魅族X8的价格将在2000元档位，竞争对手为小米8 SE，但是魅族X8的屏幕更大，配置更强，更具竞争力。

魅族X8真机（图片来自微博）

仔细来看，目前搭载骁龙710移动平台的产品并不多，如果魅族能尽早发布这部魅族X8，凭借着出众的外观设计以及诱人的价格，很有可能抢占更多的市场份额。