大疆成立慧飞SDK中心 全球无人机行业人员已超30万

新浪数码讯8月30日下午消息，今日大疆在上海举办以“技术开放、生态共赢”为主题的大疆行业创新大会（AirWorks China 2018），并在上海金山区揭牌启用国内首个正式允许无人机开展多场景测试、应用的基地——华东无人机基地，大疆也与金山工业区签约成立“大疆慧飞SDK中心”。

作为首次在国内举办的无人机行业技术应用展会，本次大疆行业创新大会吸引了来自全球各地450多名无人机行业集成商、开发者与政企代表。

时光回溯至2014年，大疆在行业应用领域推出了Mobile SDK与Onboard SDK，为全球的无人机应用开发者开辟了全新的开发道路。2015年，大疆飞行平台经纬M100发布；2016年，大疆对旗下发布的SDK进行全面升级，满足了更多机型匹配需求；2018年，大疆Payload SDK和Windows SDK发布，让大疆核心技术在无人机生态中有更多元化、更广泛的应用。

到目前为止据相关机构统计，商业应用中80%的数据来自于视觉传感器。搭载了摄像头的无人机，自身便拥有着航线可规划，轨迹可控，自主悬停，精准采集等优势。这使得无人机在商业应用中成为了数据采集不可或缺的天空端设备。

大疆逐步开放的生态系统，让开发者们通过开放大疆飞行平台的负载接口，已可以将自己的负载设备搭载到无人机平台进行作业，并实现软硬件一体化控制，拓展飞行作业功能，降低了开发技术门槛。

Skycatch相关负责人表示，“从Mobile SDK（移动平台软件开发包）到Onboard SDK（机载平台软件开发包），再到Payload SDK（负载软件开发包），大疆不断开放的SDK，让我们能将自己的传感器整合到大疆的飞行平台上，让用户受益于我们的定制开发，进而大批量部署定制传感器的无人机，这一项目为我们节约了大量的时间。”

随着国内各地无人机规范政策的落地，无人机行业应用市场的发展也逐渐走向成熟。无人机技术在商用领域将从目前单一的“企业-客户”模式向“主机厂商-开发者-集成商-专业服务商-客户”的多元生态模式发展。

据市场咨询机构Tractica的预测，无人机商业应用在摄影和娱乐、空中评估、勘探、赈灾、预警系统、环境监测、数据收集和分析等领域将首先取得突破增长，到2025年，无人机技术服务将占无人机市场营收的2/3。

官方统计数据显示，大疆创新在全球服务与支持的无人机行业应用操作人员已超过30万名，在多个行业领域共拥有近10万名无人机开发者，扶持培养了200多家无人机专业服务机构和创业公司。而大疆表示“无人机技术在商用领域的发展与传统IT业的发展路径类似，开发者与服务机构将成为市场增长的关键。而大型企业开始设立无人机部门与他们二十年前开始设立IT部门一样意义重大。与此同时，整个无人机市场对无人机开发者人才的需求将会暴增。”（瑞豪）