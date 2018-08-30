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OPPO R17首销火爆 全平台高奏凯歌

OPPO R17首销火爆 全平台高奏凯歌
2018年08月30日 15:23 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　8月30日，OPPO R17全国开启首销。凭借令人惊叹的渐变设计、一如既往出色的拍照和智能稳定流畅的体验，OPPO R17迅速受到了众多年轻人的追捧，OPPO官网、京东、天猫、苏宁以及其他线上线下渠道一片火爆。

　　OPPO R17一经发布，便吸引了超高的人气，极高的屏占比、亮丽的配色和不俗的硬件配置势必会让它成为又一线下爆款产品。尽管官方是在今天早上10点开放首销，但凌晨时分已经有消费者在线下门店大排长龙，就为了能第一时间拿到全新的OPPO R17。

　　到了正式发售的时间，OPPO线下门店依旧门庭若市。不过OPPO向来备货充足，就算需求再大供货也能“管够”。

　　而在线上，京东商城和苏宁易购也宣布OPPO R17首销即夺得销量及销售额冠军。

　　在线上，OPPO R17也是口碑爆棚，叫好又叫座。

　　不管是采用光学屏下指纹，还是对于拍照软硬件的改进，都体现了OPPO从用户角度出发去不断改进用户体验的品牌理念。OPPO R系列历代产品的热销以及这次R17的首销火爆，都印证了只有重视用户体验的产品才最受欢迎的硬道理。

OPPO用户体验R17
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