OPPO子品牌Realme 2手机发布：骁龙450售不到千元

IT之家8月30日消息 此前OPPO在海外推出了子品牌Realme，并发布了第一款手机Realme 1。现在据XDA 8月28日消息，该品牌新款手机Realme 2已经在印度发布，该机不再使用一代产品的联发科转而使用高通处理器，售价不到1000元。

Realme 2采用了骁龙450处理器，搭载了6.2英寸分辨率为1520x720刘海屏，配备3GB RAM+32GB ROM、4GB RAM+64GB存储组合，最高支持256GB扩展存储。

拍照方面，这款手机采用后置1300万+200万双摄像头设计，前置摄像头达到800万像素，支持AI美拍，HDR，大光圈模式。除此之外，该机支持后置指纹识别和人脸识别。电池容量为4230mAh。

其他方面，该机配备microUSB接口，保留了3.5mm耳机接口，配备双nanoSIM卡槽，支持双4G VoLTE。

IT之家获悉，该机3GB+32GB版本售价为8990卢比（约合人民币868.63元），4GB+64GB版本售价为10990卢比（约合人民币1061.87元），将于9月4日发售。