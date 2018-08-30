不只是7nm 8月31日麒麟980全球发布会看点预测

2018年上半年，华为手机可谓是势不可挡，在半年多一点的时间就卖出了一亿台的智能机，甚至2018年将冲击两亿台智能机出货量的目标，这其中去年9月份发布的麒麟970当然功不可没，不管是Mate系列还是P系列旗舰机均采用这一全球领先的硬件级AI处理器，而在其他方面，比如前不久推出的GPU Turbo技术，都是华为手机厚积薄发技术积累的体现，所以能够取得如此出色的销量也在情理之中。

而要冲击两亿台销量，接下来就要看即将发布的麒麟980处理器了。前几天，华为手机已经预告将在8月31日德国柏林IFA大会上发表Keynote讲话，按照惯例，这将会是华为手机对外正式宣布新款麒麟处理器的时候。而今的主角则是传闻已久的麒麟980处理器，这也是首颗采用7nm制程工艺的终端处理器。

首发7nm工艺制程？

作为首款商用7nm制程工艺的芯片，麒麟980将在密度、速度、功耗都会有明显提升。因此华为手机赶在苹果之前首发全球第一款7nm处理器的，算是抢得市场的一大先机了！不过如果你以为麒麟980仅仅只有7nm工艺制程提升，那就太小瞧麒麟980这颗芯片了。

比如在CPU方面，有消息称其或将采用新一代的CPU架构Cortex-A76，相比于10nm的 A75，7nm 的A76 性能提升35%、能效提升40%，机器学习速度提升至四倍。如果搭载上A77的话，那它的性能还会在A76基础上进一步提升，当然最终不管采用A77还是A76，CPU的性能都将会有大幅度的提升。

第二代NPU单元 AI算力大爆发

作为目前国产手机厂商中仅存的自研芯片厂商，华为麒麟芯片在这几年中取得了突飞猛进的发展，不过，如果还是和其他处理器比CPU性能甚至是GPU性能，则可能只是在目前的平台上进行较量。

而华为手机成功的预见AI人工智能将会成为下一代全新智能机的爆发点，并在去年的麒麟970就提前布局，采用了独立的NPU单元，让其得到了业界的高度认可，这次麒麟980或将再次带领全新的NPU独立单元，AI实力将得到大幅度的提升，与竞品之间的领先优势也将继续扩大。

在GPU方面，麒麟980也将再次发力，除了此前的GPU Turbo技术加持，这次据说会有全新的第二代GPU Turbo技术，这是一种软硬协同的图形加速技术，能够提高手机GPU的性能、图形显示效果，以及带来更逼真的游戏现场感，在GPUTurbo系统的加持下，既能切实加速智能机的是一种软硬协同的图形加速技术，能够提高手机GPU的性能、图形显示效果，还能降低芯片的功耗。

此外，据说这次麒麟980或将打造华为手机研发多年的自主GPU架构，理论性能为Adreno630（骁龙845处理器的GPU）的1.5倍左右，并针对大型游戏进行大量优化，高帧率高特效稳定流畅！

最后要说下，麒麟980将由今年10月份推出的下一代Mate系列新产品首发搭载。可以说，综合各方爆料来看，麒麟980采用了目前业界最先进的架构和技术，尤其在游戏性能方面提升是最大的亮点，同时功耗进一步降低，能效比提升巨大。这次麒麟980的性能提升这么多，特别是AI算力的大爆发，那么8月31日即将在德国柏林IFA的全球发布就相当有看点了，我们拭目以待吧。