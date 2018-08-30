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波导新机入网：确认过眼神 是当年长长的“iPhone”

波导新机入网：确认过眼神 是当年长长的“iPhone”
2018年08月30日 09:17 IT之家
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　　IT之家8月30日消息 在苹果发布iPhone 5之初，由于宽高比发生了变化，使得iPhone 5看起来比以往的iPhone都“长”，又有三星“变大”的Note系列机型，当时热心的网友们就设定了两家公司未来手机产品的设计走向，iPhone越长越长，Galaxy越长越胖。

　　实际上，近年来iPhone机身的宽高比和当时iPhone 5的差别并不会太大，反倒是三星的S系列和Note系列“减肥”成功，身材是越长越修长。

　　近日，一款型号为X9的波导新机出现在工信部网站，从照片上来看，波导是要打造当年网友设想的“iPhone 999”啊，还带了圆形Home键。相较于三星手机的修长，波导的这款新机显得相当骨感，真的长。

　　从这款机型的入网信息可以了解到，波导X9的三维尺寸为118.7×46.8×11（mm）。实际上，这款机型除了厚度比iPhone X厚之外，宽高都比iPhone X小，但是，由于宽度小的比例更大，因此视觉上就显得波导X9很长。

　　除了身材“骨感”外，这款机型的配置也相当“骨感”，1.54英寸彩屏，256色分辨率240×240；1700mAh电池，仅支持2G网络，32MB内存，8万像素的后置摄像头。不过，处理器频率就稍显逆天，260GHz，或许是工信部标错了。

波导iPhone工信部
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