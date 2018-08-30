小米8透明探索版、Pocophone F1内核源代码发布

IT之家8月30日消息 今年的早些时候，小米曾承诺在设备发布后的三个月内公布内核源代码。现在小米在发布手机内核资源方面已经取得了很大“进步”。

据今日XDA消息，Pocophone F1刚发布还没多久，小米就已经公布了这款设备的内核源代码。Github页面显示，Pocophone F1的内核源代码和小米8、小米8透明探索版也是属于同一个分支的。

上个星期，小米在亚洲多个国家和地区发布了新款手机Pocophone F1，并公开承诺在发布当天发布该设备的内核源代码。Poco还表示，解锁引导加载程序不会使Pocophone F1的保修失效，因为该手机是对开发人员友好的。

这3个设备的内核源代码的发布意味着，开发者已经可以开始开发TWRP、自定义ROM和内核等。

IT之家报道，Pocophone F1具备了旗舰级配置，采用高通骁龙845处理器，支持水冷散热系统。手机配备FHD+ 6.18英寸IPS显示屏，宽高比为18.7：9，屏幕材质为康宁大猩猩三代；配备2000万像素前置摄像头，后置1200万像素+500万像素双摄像头。这款手机具有极高的性价比，在印度上市后受到了极大的欢迎，据悉是Flipkart有史以来卖的最快的旗舰手机。

小米Pocophone F1、小米8、小米8透明探索版内核源代码：https://github.com/MiCode/Xiaomi_Kernel_OpenSource