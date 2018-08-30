IFA2018展会前瞻：预计新品不少 就看你喜不喜欢

一年一度的柏林国际电子消费品展览会（简称IFA）即将开幕。作为和MWC、CES展会齐名的电子展会，许多厂商会在IFA前夕发布新品，而后在展会上展示最新发布的产品和技术，这其中不乏智能手机、智能手表、电视，甚至处理器等等一些列产品。

每年IFA展会的大们都是这样

对于科技数码爱好者来说，IFA绝对是不能错过的展会。如今距离IFA展会开展还有几天的时间，我们来提前看看本次展会厂商们可能会带来哪些新产品吧：

一、华为麒麟980亮相 荣耀Play也来凑热闹

去年，华为凭借一颗内置独立NPU单元的麒麟970处理器赚足了眼球，如今新一代处理器麒麟980终于要在IFA展会上发布了。

华为消费者业务总裁余承东在微博预热

根据此前曝光的消息，麒麟980将采用7nm工艺，CPU架构升级为ARM最新公版架构Cortex-A76，并且内置第二代寒武纪NPU单元以提升AI运算能力。

首款搭载麒麟980处理器的手机华为Mate 20不会在IFA亮相，不过该机将会在10月份正式亮相。华为消费者业务总裁余承东曾言，“麒麟980处理器的性能将遥遥领先高通骁龙845和苹果的芯片”。

华为P20 Pro会有新配色

除了芯片，华为还将带来P20 Pro手机的新配色。其中一款颜色的灵感来自于黑色绿松石，另一款灵感来自于大海以及贝壳和珍珠，以白色为主，带有淡淡的黄色和粉红色，有点像现在的樱粉金。

荣耀发布会的邀请函

另外，华为旗下子品牌荣耀也要在IFA开展前在柏林发布荣耀Play，宣告新机进入欧洲市场。荣耀Play对于中国用户来说不算新品，今年六月已经在中国发布，这次则是正式走出国门。届时，荣耀还会公布后续产品和一些新的技术。

二、联想参展IFA 但重点不是手机

有关摩托罗拉新机（联想旗下）的消息并不多，但是关于联想笔记本电脑的消息却层出不穷。其中最重要的产品是一款二合一笔记本Yoga系列新品，这个系列最重要的特点是屏幕支持触控和手写笔，并且可以进行360度开合旋转。

这次的新品Yoga C930将会在保留Yoga系列特点的前提下，采用窄边框设计，搭载英特尔第八代酷睿处理器（i5-8250U和i7-8550U），并提供1个USB A 3.1插口和两个USB-C雷电3接口，同时还保留了3.5毫米接口。

另外还有消息说，这款笔记本会有一个至尊版，配备玻璃外壳。玻璃外壳的手机见了不少，玻璃外壳的笔记本倒是挺少见。

三、三星要在IFA推出8K电视

前不久，三星举办了一场盛大的新品发布会，Note9手机、Galaxy Watch手表和Galaxy Home智能音箱系数亮相。在这次的IFA展会上，这些产品都会出展，不过最重要的新品或是一款8K OLED电视。

三星8K电视的广告

据了解，这款电视新品或将采用无边框设计，直下式背光技术，并引入AI（人工智能）的新特性。不仅如此，三星此前还曾透露要构建自己的8K电视系统，所以我们大胆猜测这次的8K电视新品或许不止一款。

Galaxy Home智能音箱

另外，三星在之前发布会上仅仅展示Galaxy Home智能音箱的外观和部分功能，在本次的IFA展会上，三星有可能揭露这款设备的更多细节，我们可以期待一下。

四、中兴要发Axon系列新手机

在经历了挫折之后，中兴终于得到了喘息的机会，要在这次的IFA展会上推出天机Axon 9系列手机。中兴天机Axon系列定位旗舰手机，上一代产品就搭载了高通骁龙8系列旗舰处理器，而这一次的天机Axon 9很有可能使用的是骁龙845处理器。

中兴天机Axon 9 PRO

不久前，中兴官方微博放出了Axon 9 PRO的定妆照。从图中我们可以看到该机采用了“刘海屏”设计，手机“下巴”有所保留，背面则是竖式双摄以及玻璃背壳，而海报的标语则是“看见改变”。

除了上述信息，关于天机Axon 9的其他消息并不多，我们只能期待中兴能在发布会上给我们带来惊喜。

五、黑莓有一款低配的全键盘手机

如今黑莓的东家已经变成了TCL，不过这个品牌的手机依然保留着之前的血统。前不久，黑莓发布了旗下全键盘新机KEY2，现在这个品牌要在IFA上推出KEY2的低配版——Blackberry KEY 2 LE或Black Berry KEY 2 Lite。

黑莓新品发布会邀请函

无论名称是什么，这款手机都将保留全键盘+触摸屏的设计。不过相较于KEY 2，新机会从处理器和内存方面下手，把配置调低。消息称，这款黑莓新机将会搭载高通骁龙636处理器，配备4GB运行内存以及32GB/64GB机身存储。后置镜头也将由KEY2的双摄变为1300万像素的单摄，并配备500万像素后置镜头。

当然，这些还只是传闻，新机究竟什么样还得等发布会来揭晓。

六、传闻中索尼要推Xperia XZ3和XZ3 Compact

索尼的XZ3系列新机一直活在传闻里，不过最近这些传闻似乎逐渐平息了。但这似乎并不能阻止索尼在IFA发布新机。

索尼或发新品

根据传闻，索尼Xperia XZ3系列手机和XZ2很像，虽然屏占比看上去提升不大，好在把正面的直角屏幕将改为了圆角屏幕，看起来更加柔和一些。配置方面，由于高通最新的旗舰处理器还未发布，所以新机依旧搭载高通骁龙845芯片，运行内存6GB。而XZ3 Compact则会延续小屏旗舰的定位。

写在最后：

IFA不像MWC和CES展会那样会有一大波旗舰新品，但是它依然会给我们带来不少惊喜。总的来说，这届IFA有不少看点，从芯片到手机再到笔记本、家电，样样齐全。至于这些新品能否像我们描述的那样，又或许还有更多惊喜呢？请持续关注新浪手机，我们会为您带来全面的IFA报道，和您一起分享这场科技盛宴。（苏航）