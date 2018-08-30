新浪手机> 新机曝光> IFA2018柏林国际消费电子展专题 > 正文

IFA2018展会前瞻：预计新品不少 就看你喜不喜欢

IFA2018展会前瞻：预计新品不少 就看你喜不喜欢
2018年08月30日 08:10 新浪数码
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　一年一度的柏林国际电子消费品展览会（简称IFA）即将开幕。作为和MWC、CES展会齐名的电子展会，许多厂商会在IFA前夕发布新品，而后在展会上展示最新发布的产品和技术，这其中不乏智能手机、智能手表、电视，甚至处理器等等一些列产品。

每年IFA展会的大们都是这样每年IFA展会的大们都是这样

　　对于科技数码爱好者来说，IFA绝对是不能错过的展会。如今距离IFA展会开展还有几天的时间，我们来提前看看本次展会厂商们可能会带来哪些新产品吧：

　　一、华为麒麟980亮相 荣耀Play也来凑热闹

　　去年，华为凭借一颗内置独立NPU单元的麒麟970处理器赚足了眼球，如今新一代处理器麒麟980终于要在IFA展会上发布了。

华为消费者业务总裁余承东在微博预热华为消费者业务总裁余承东在微博预热

　　根据此前曝光的消息，麒麟980将采用7nm工艺，CPU架构升级为ARM最新公版架构Cortex-A76，并且内置第二代寒武纪NPU单元以提升AI运算能力。

　　首款搭载麒麟980处理器的手机华为Mate 20不会在IFA亮相，不过该机将会在10月份正式亮相。华为消费者业务总裁余承东曾言，“麒麟980处理器的性能将遥遥领先高通骁龙845和苹果的芯片”。

华为P20 Pro会有新配色华为P20 Pro会有新配色

　　除了芯片，华为还将带来P20 Pro手机的新配色。其中一款颜色的灵感来自于黑色绿松石，另一款灵感来自于大海以及贝壳和珍珠，以白色为主，带有淡淡的黄色和粉红色，有点像现在的樱粉金。

荣耀发布会的邀请函荣耀发布会的邀请函

　　另外，华为旗下子品牌荣耀也要在IFA开展前在柏林发布荣耀Play，宣告新机进入欧洲市场。荣耀Play对于中国用户来说不算新品，今年六月已经在中国发布，这次则是正式走出国门。届时，荣耀还会公布后续产品和一些新的技术。

　　二、联想参展IFA 但重点不是手机

　　有关摩托罗拉新机（联想旗下）的消息并不多，但是关于联想笔记本电脑的消息却层出不穷。其中最重要的产品是一款二合一笔记本Yoga系列新品，这个系列最重要的特点是屏幕支持触控和手写笔，并且可以进行360度开合旋转。

　　这次的新品Yoga C930将会在保留Yoga系列特点的前提下，采用窄边框设计，搭载英特尔第八代酷睿处理器（i5-8250U和i7-8550U），并提供1个USB A 3.1插口和两个USB-C雷电3接口，同时还保留了3.5毫米接口。

　　另外还有消息说，这款笔记本会有一个至尊版，配备玻璃外壳。玻璃外壳的手机见了不少，玻璃外壳的笔记本倒是挺少见。

　　三、三星要在IFA推出8K电视

　　前不久，三星举办了一场盛大的新品发布会，Note9手机、Galaxy Watch手表和Galaxy Home智能音箱系数亮相。在这次的IFA展会上，这些产品都会出展，不过最重要的新品或是一款8K OLED电视。

三星8K电视的广告三星8K电视的广告

　　据了解，这款电视新品或将采用无边框设计，直下式背光技术，并引入AI（人工智能）的新特性。不仅如此，三星此前还曾透露要构建自己的8K电视系统，所以我们大胆猜测这次的8K电视新品或许不止一款。

Galaxy Home智能音箱Galaxy Home智能音箱

　　另外，三星在之前发布会上仅仅展示Galaxy Home智能音箱的外观和部分功能，在本次的IFA展会上，三星有可能揭露这款设备的更多细节，我们可以期待一下。

　　四、中兴要发Axon系列新手机

　　在经历了挫折之后，中兴终于得到了喘息的机会，要在这次的IFA展会上推出天机Axon 9系列手机。中兴天机Axon系列定位旗舰手机，上一代产品就搭载了高通骁龙8系列旗舰处理器，而这一次的天机Axon 9很有可能使用的是骁龙845处理器。

中兴天机Axon 9 PRO中兴天机Axon 9 PRO

　　不久前，中兴官方微博放出了Axon 9 PRO的定妆照。从图中我们可以看到该机采用了“刘海屏”设计，手机“下巴”有所保留，背面则是竖式双摄以及玻璃背壳，而海报的标语则是“看见改变”。

　　除了上述信息，关于天机Axon 9的其他消息并不多，我们只能期待中兴能在发布会上给我们带来惊喜。

　　五、黑莓有一款低配的全键盘手机

　　如今黑莓的东家已经变成了TCL，不过这个品牌的手机依然保留着之前的血统。前不久，黑莓发布了旗下全键盘新机KEY2，现在这个品牌要在IFA上推出KEY2的低配版——Blackberry KEY 2 LE或Black Berry KEY 2 Lite。

黑莓新品发布会邀请函黑莓新品发布会邀请函

　　无论名称是什么，这款手机都将保留全键盘+触摸屏的设计。不过相较于KEY 2，新机会从处理器和内存方面下手，把配置调低。消息称，这款黑莓新机将会搭载高通骁龙636处理器，配备4GB运行内存以及32GB/64GB机身存储。后置镜头也将由KEY2的双摄变为1300万像素的单摄，并配备500万像素后置镜头。

　　当然，这些还只是传闻，新机究竟什么样还得等发布会来揭晓。

　　六、传闻中索尼要推Xperia XZ3和XZ3 Compact

　　索尼的XZ3系列新机一直活在传闻里，不过最近这些传闻似乎逐渐平息了。但这似乎并不能阻止索尼在IFA发布新机。

索尼或发新品索尼或发新品

　　根据传闻，索尼Xperia XZ3系列手机和XZ2很像，虽然屏占比看上去提升不大，好在把正面的直角屏幕将改为了圆角屏幕，看起来更加柔和一些。配置方面，由于高通最新的旗舰处理器还未发布，所以新机依旧搭载高通骁龙845芯片，运行内存6GB。而XZ3 Compact则会延续小屏旗舰的定位。

　　写在最后：

　　IFA不像MWC和CES展会那样会有一大波旗舰新品，但是它依然会给我们带来不少惊喜。总的来说，这届IFA有不少看点，从芯片到手机再到笔记本、家电，样样齐全。至于这些新品能否像我们描述的那样，又或许还有更多惊喜呢？请持续关注新浪手机，我们会为您带来全面的IFA报道，和您一起分享这场科技盛宴。（苏航）

IFA前瞻
我要反馈
相关专题： IFA2018柏林国际消费电子展
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有