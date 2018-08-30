苹果为新MacBook Pro推送升级解决爆音问题

2018款MacBook Pro

新浪数码讯 8月30日上午消息，苹果公司近日为为2018款MacBook Pro推送新系统，虽然更新说明只提到了提升稳定性等问题，但实际上，他们已经修复了一些更明显的问题，例如喇叭爆音。

在对一些外媒的回复中，苹果公司确认，这次更新提升了稳定性和可靠性，并解决了一些问题，包括爆音和内核错误。

8月初的时候，一些用户在网上反映此事，当使用13寸或15英寸新MacBook Pro播放音频时候，偶尔会出现爆音，并且是很多自带或第三方App都会出现。

而经过这轮升级后，一些用户则表示问题解决：“今天晚上，我把麦克风和扬声器的采样格式设置为44100赫兹，并开始在iTunes上播放音乐。在更新之前，我通常会在一个小时内听到爆音。而更新后，到目前为止没有发现问题。”

另外则是内核错误，此前有用户分享了一份日志，记录了与bridgeOS有关的系统崩溃。后者是MacBook Pro 的逻辑主板上控制多个功能（包括T2芯片）的一个设备固件。

因为T2芯片关联多个控制器，所以目前也不清楚是bridgeOS固件还是T2哪里出了问题。

截至目前，macOS High Sierra 10.13.6系统已经推送更新，苹果表示，建议所有用户在新MacBook Pro上安装更新。另外，苹果的新系统macOS Mojave也会在下月开始推送更新，它新增了黑暗模式等场景，并让电脑和手机的互通程度更高。（晓光）