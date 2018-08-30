发布个带屏音箱的Bose，正准备和Sonos决一胜负？

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经过大概两到三年的发展，智能音箱产品开始进入第二阶段的发展。

▲ 亚马逊的 Echo Show

经过数次的迭代，这些产品在全方位喇叭和麦克风，智能助手、网络服务以及硬件支持接入等这些问题上纠结得差不多了，大部分的产品都开始进入一个较为成熟的稳定期。制造商们也开始计划新产品，他们的关注也开始回归到带屏幕的产品上。

▲ 联想 Smart Display

之前，亚马逊就已经推出了带屏幕的智能音箱产品 Echo Show，而选用 Google Assistant 的联想，也在今年年初推出了一款名为 Smart Display 的带屏幕智能音箱产品。目前也有消息传出，Google 将会在今年 10 月的硬件发布会上推出一款带屏幕的智能音箱产品，但现在还没有得到具体的确定。

但不可否认的是，带屏幕的智能音箱会成为一种新热潮。之前一直都没有在智能音箱上有太多消息的 Bose，现在也带来一款搭载屏幕的智能音箱产品 Bose Home Speaker 500。

根据 The Verge 的报道，Bose Home Speaker 500 集成了 Bose 自家传统的设计风格。相比 SoundLink Revolve 系列，Bose Home Speaker 500 的造型会更加‘规矩’，规则的圆柱造型会更加接近 Bose 的 SoundTouch 系列。

Bose Home Speaker 500 的上方安放了控制音乐播放等绝大部分按键，这些按键均以触控的形式实现，除了配备音量控制、播放、歌曲切换的按键之外，Bose 这次还配上了 1 2 3 4 5 6 模式按钮，这些按钮用来对应手机控制 app 里面的播放列表、预设的网络电台等。

▲ Bose 的 SoundTouch 系列无线音箱

感觉上，Bose 还是用很传统的方法去设置按键，就好像 Soundtouch 系列一样，即便有 app 控制，Bose 觉得你也可以用音箱来完成操控。

整机的亮点的就在屏幕上，Bose Home Speaker 500 配备了一个小型的屏幕。这个屏幕能显示的信息量不多，也就只能显示一个专辑封面和歌曲名，这跟 Smart Display 这种展示全部信息的不太一样。

虽然 Bose Home Speaker 500 的屏幕有点小，但它依然是一个智能设备。

它支持亚马逊的 Alexa 智能助手，在未来或者还能够接入更多的智能助手服务，在功能上、部署上和 Sonos 有点相似。对于这些非智能助手开发的第三方厂商来说，能够支持更多的智能服务，自己的兼容性也会更好，所以大家都向着这个方向做。

不过，Bose Home Speaker 500 也不完全是一款带屏幕的智能产品，毕竟屏幕在这也没有起太大的作用。它充其量的，就是一个专注在音乐体验上的智能音箱而已。或者你觉得它是一台有 AUX 有线接口、带屏幕的 Sonos One 差不多。

除了 Bose Home Speaker 500，Bose 还发布了一款高端定位的 Soundbar 产品 Soundbar 700。

Soundbar 700 搭载了 Bose 自家的 ADAPTiQ 技术，可以让音箱监测环境，然后对声音输出做优化。此外，它还搭载了 Bose DSP 和 QuietPort 技术，基本上是一款整合 Bose 自家技术全家桶的一款旗舰 Soundbar。

除此之外，Soundbar 700 还可以外接无线低音炮和卫星箱扩展，以完成一个完整 5.1 声道的家用音响系统。这个做法，跟之前索尼的 Z9F 有点相似，都是后期添加卫星箱实现 5.1 的 Soundbar 产品。

感觉上，Bose 这次推出的两款产品还是有很重的传统元素在里面。

不管是保留 AUX 接口、屏幕只能显示专辑页面的智能音箱，还是支持无线扩展的新旗舰 Soundbar，这些其实都是基于 Bose 传统打造出来的音频产品。或者你能够从它们的身上找到像 Sonos 这种新派音箱的影子，但它们更多还是停留在传统家庭音频产品的层面上。

所以 The Verge 这里说：

Bose 新发布的产品，都有对标 Sonos 的意味在里面。

这个观点，我倒是不太认同。这两款也不太能算是 Sonos 的竞品，Bose 还是在他们自己的营地做试探，试图混合出新的东西，仅此而已。

当然，Bose 也有试过往新派音频产品方向发展的尝试。例如在前年的更新无线家用系统 LifeStyle 650，以及支持多场景控制的 app，这些都是 Bose 在往新方向迈出尝试的一步。虽然多空间独立控制对于 Bose 以及整个音频圈来说都不算什么新的东西，但这次的整合确实多了一点新的意味。

或者未来，不管是 LifeStyle 650 这种封闭式家用无线影音系统，还是以 Soundbar 为核心带动的无线化影音系统，Bose 都想带来更多系统的独立性和可变性。让一个家庭拥有多几套大小不等的系统，这或者是 Bose 的新想法。

另外，最近的‘声音 AR 眼镜’和‘安眠豆’的出现，让人看到了 Bose 积极创新的一面。或者在未来，我们能够看到 Bose 更多新产品，他身上背着的标签也不再只有‘降噪狂人’这么单调。

售价方面，Bose Home Speaker 500 的售价为 400 美元，折合约 2728 元人民币。Soundbar 700 的售价为 800 美元，折合约 5457 元人民币。如果就单体售价来说，两款都不算太贵。但如果 Soundbar 还要加上后期添置设备的价格，那它的起售价也不算低了。