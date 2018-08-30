华为nova 3更新AIS手持超级夜景功能 夜景也能随意拍

华为nova3发布到现在受到了一大批年轻人的喜爱，尤其是主打的海报级自拍，更是满足了年轻一代爱自拍的需求，发布一个月nova3系列手机国内销量破200万，创造了华为nova系列手机最快破200万纪录，直接用市场数据证明了这款手机的喜爱程度。

而为了更好地满足年轻一代对于手机夜拍的拍摄需求，近期华为官方就推送了版本号B132的全新系统固件。

从更新日志来看似乎只是对一些问题进行了修补，并没有什么大的改动，然而不少用户在更新之后都发现了惊喜，原来新版本固件包含了一项很吓人的技术，这就是AIS手持超级夜景功能。

现如今不少手机都拥有专门的夜景拍摄模式，该模式的主要原理就是延长曝光时间，从而让手机记录下更多的画面信息，拍出的夜景照片自然更加的明亮清晰。不过通常情况下用户都需要三脚架的辅助，否则很容易因为手抖造成图像模糊。

而华为nova3新增的AIS手持超级夜景功能彻底的颠覆了随身携带三脚架才能拍出好看夜景照片的常规摄影思维，为用户的夜景拍照带来革命性的体验，此外，打开手持超级夜景模式也是超级简单，我们只要翻到手机相机里的更多，然后再点开夜景模式就可以了。相信此次华为nova3升级的手持超级夜景，会将手机摄影提升到一个新的巅峰。

上面这些都是华为nova3拍摄的夜景照片，不仅噪点极少，而且画面十分的纯净，同时暗部细节还足够的清晰。华为nova3拥有了手持超级夜景AIS后，大大提升了我们的拍照体验。