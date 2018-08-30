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十年iPhone经典广告背景音乐 我们都帮你找好了

十年iPhone经典广告背景音乐 我们都帮你找好了
2018年08月30日 07:51 新浪科技综合
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　　本文来自爱活网

　　就在九月，一年一度的苹果秋季发布会就要拉开帷幕了，作为秋季的第一场发布会（也可能只有一场），主角自然少不了iPhone。从第一代iPhone开始，苹果就会为每一代iPhone制作电视广告。可能在你的印象里，广告可能和“跳过”密不可分。一支精心制作的广告，能够有效地提升用户对产品的感知，提高销量。而苹果的广告，每次看每次都会给人一种“走心”的感觉，有些广告甚至超越了产品本身。一支好的广告离不开好的背景音乐，本期我们为你精心挑选了从第一代iPhone开始至今苹果制作的13条iPhone广告的背景音乐。

　　iPhone

　　《Inside Your Head》-Eberg

　　第一代iPhone的广告“hello”的画面中，有25个角色拿起电话说了声“hello”，最后的超人接起电话捂着嘴怕吵到家人休息的画面令人忍俊不禁。整条广告氛围轻松，和《Inside Your Head》活泼的曲风非常契合。曲作者Eberg是一位来自冰岛的歌手，擅长使用电音，喜欢营造轻松而精灵古怪的Chillout曲风。这首歌收录自他们的2006年发行的专辑《Voff Voff》。

　　iPhone 3G

　　《You，Me and the Bourgeoisie》-The Submarines

　　这代iPhone的第一支广告由苹果自创，并不是某首音乐的剪辑，但在后续一系列iPhone 3G的广告中，苹果着重介绍了App Store。广告音乐轻松明快，苹果希望你通过App Store，找到更多应用程序，从而发现更多乐趣。《You，Me and the Bourgeoisie》的演唱者The Submarines乐队由Jack Drug和Hazard组成，他们都来自美国波士顿，相恋四年，后遗憾分手，但是分手后他们仍旧居住在一起写歌。在写歌的过程中，他们发现了两人总写的关于彼此的歌曲，于是最后他们还是走到了一起并步入婚礼殿堂。这首《You，Me and the Bourgeoisie》收录在专辑Honeysuckle Weeks，是她们结婚之后发布的第二张专辑。

　　iPhone 3GS

　　《Submarine Symphonika》- The Submarines

　　和iPhone 3G一样，第一支iPhone 3GS广告依然是苹果自创，iPhone 3GS中的S代表Speed，机器将会拥有更快的运行速度，从这代iPhone开始，中国联通首次将其引进中国大陆，iPhone也拥有第一支中文广告。在广告中，苹果将App Store作为主要宣传对象。并加入了对中国本土APP的介绍，所以相信你对这段音乐并不陌生。这首《Submarine Symphonika》依旧由The Submarines演绎，和iPhone 3G广告音乐一样，收录在专辑Honeysuckle Weeks中。

　　iPhone 4

　　《Secrets》-OneRepublic

　　在iPhone 4产品介绍视频广告中，苹果采用Secrets作为产品介绍视频的背景音乐，Secrets收录于OneRepublic 2009年专辑《Waking Up》中，作为成立于2002年的美国流行摇滚乐队，OneRepublic曲风以流行、独立摇滚著称。用Secrets作为产品介绍视频的背景音乐，就像是把iPhone 4中蕴藏的秘密一点点告诉你。

　　iPhone 4s

　　《Rolling In The Deep》-Adele

　　在iPhone 4s产品介绍视频中，播放的是Rolling In The Deep原版伴奏。由15座格莱美奖获得者Adele演绎，作为同名专辑的主打歌曲，Rolling In The Deep霸占美国Billboard第一宝座长达7周！快速而紧凑的曲风，比iPhone 4更进一步的iPhone 4s，苹果想要更快地将其带到你的身边。

　　当年最先进的手机搭配当年最流行的歌曲，这一点在两代iPhone 4系列上体现的淋漓尽致。

　　iPhone 5

　　《Red》-Rob Simonsen

　　在iPhone 5各大广告中，”每一天“系列广告，深得消费者好评，这一系列广告共有三支组成，分别是“照片每一天”、“音乐每一天”和“FaceTime每一天”。其中在网易云音乐中，评论最多的是“音乐每一天”这则广告的背景音乐《Red》，曲作者Rob Simonsen称《Red》是为iPhone 5“音乐每一天”系列广告专门打造的音乐，曲风柔和中带着不羁，节奏在广告中随着场景变换，苹果对细节的处理一直都非常到位。

　　iPhone 5c

　　《Rill Rill》-Sleigh Bells

　　可能苹果想在颜色上取得些突破，iPhone 5c打破了iPhone仅有黑白配色的传统，带来更加个性化的同时，也首次调低了iPhone的价格让得人们花更少的钱也能享受到iPhone的乐趣。《Rill Rill》由一支来自美国布鲁克林的乐队者Sleigh Bells演绎，乐队由吉他手Derek和主唱Alexis Krauss 组成。《Rill Rill》收录在2010年5月发行的首张专辑《Treats》中。在iPhone 5c的广告中，前半段以纯音乐为主，而在结尾处的人声—You’re all alone friend？（你独自一人，朋友），Pick up the phone then（那就拿起电话），Rill rill call them up（打（电话）给他们），Tell them about the new trends（告诉他们新的趋势）侧面说明了苹果希望你能用iPhone和更多人沟通（都这么便宜了还不赶紧买买买）。

　　iPhone 5s

　　《Ooh La La》-Goldfrapp

　　作为iPhone 5s首支电视广告中的背景音乐，《Ooh La La》收录于2005年Goldfrapp乐队第三张专辑《Supernature》中。Goldfrapp是一支来自英国的二人电子乐团，由主唱Allison goldfrapp和作曲家Will Gregory组成。歌曲中第一句Dial up my number now（马上给我打电话），Weaving it through the wire（把思念编成线）说明了2013年两款iPhone的广告都是想让你不要总待在自己的世界，有空记得拿起电话，多和朋友聊聊天。

　　iPhone 6

　　《Walk Walk》-Yael Naim

　　在iPhone 6发售之后，苹果开始举行Shot On iPhone大赛，旨在让更多人拿出iPhone，记录身边的每一刻。而在一系列Shot On iPhone广告视频中，一条毛毛虫在地上奋力爬行的广告格外引人注目。苹果也非常合情境的为其配上了《Walk Walk》这段轻松风趣的音乐作品，让毛毛虫缓慢爬行的过程变得轻松十足，仿佛它很享受这段旅程。Yael Naim是一位以色列 – 法国混血歌手也是一名作曲家，除了《Walk Walk》之外，Yael Naim也是乔布斯发布MacBook Air后首支电视广告背景音乐《New Soul》的演唱者。

　　iPhone 6s

　　《Gooey》-Glass Animals

　　在iPhone 6s首支广告采用了来自英伦牛津郡的四人另类摇滚乐队Glass Animals的作品《Gooey》。慵懒的曲调，配合iPhone 6s屏幕中泰国斗鱼在3D Touch下缓缓摇动着巨大的尾巴，加上歌词中Alright， come close（好了，你靠近点）Let me show you everything I know（我要让你看看我知道的一切）是不是表示着通过iPhone 6s通过3D Touch可以看到更多呢？

　　iPhone 7

　　《Walk》-Kwabs

　　iPhone 7产品介绍视频中所采用的音乐《Walk》来自英国歌手KWABS 2014发型专辑Love+War中。值得一提的是，《Walk》原本仅仅是很少人听的小众音乐，但当成为iPhone产品介绍视频的音乐后，《Walk》在几周内立刻攀升至美国Billboard Top 50。苹果的影响力可见一斑。副歌部分Cuz if I don’t walk（因为如果我不走一走）I’ll keep messin’ around（我会把一切都搞砸）And I’ll be fallin’ all the way down（我将会一事无成）作为第一部防水防尘的iPhone，可能苹果希望你能带着iPhone 7多出去走走吧。

　　iPhone 8

　　《Area》-Magnus The Magnus

　　2017年9月发布的iPhone 8令人一下子找回了iPhone 4的感觉。玻璃加中框向乔布斯致敬，是一部分因素，但主要考虑为无线充电。继续使用铝合金机身，电磁波将无法到达机身内部的感应线圈。在iPhone 8中，苹果首次加入了具有神经网络处理单元的A11仿生芯片，除了拥有更加强大的性能外，新增了深度学习功能，使得屏幕上呈现的内容更加贴合用户的个性化需求。而演绎《Area》的歌手Magnus The Magnus也在苹果采用其音乐作品后迅速走红，广告歌曲一度进入了Billboard排行榜前50。

　　iPhone X

　　《Keep On Lovin’》-Magnus The Magnus

　　iPhone X的音乐同样来自Magnus The Magnus，与《Area》一样，《Keep on Lovin’》也是Magnus The Magnus为苹果制作的EP专辑。很奇怪，作为“One More Thing……”的一员，iPhone X首次亮相背景音乐竟然不是自创的，但是挑的音乐确是有够震撼，特别是广告开始时，一道道蓝紫色光影在一位女士脸庞划过，此时音乐正处于平缓期，但是当iPhone X屏幕亮起，Face ID传感器开始工作，整部iPhone X外观显现时，令人心潮澎湃的副歌立即切入，一气呵成。视频+音乐画面+节奏契合得如此之好也真的是对苹果的视频制作团队深感佩服。

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