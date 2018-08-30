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Jovi人工智能加持 vivo X23加入AI按键设计

Jovi人工智能加持 vivo X23加入AI按键设计
2018年08月30日 07:39 新浪科技综合
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　　本文来自IT168

　　随着9月6日发布会的逐渐临近，vivo X23的面纱也逐渐被揭开。据官方透露，vivo X23搭载的Jovi通过对NEX的AI功能进行下沉和延展，将会变得更加智慧，除了能听会看之外，还会自我学习新的技能，绝对是智能助手中的智慧担当。

　　与旗舰NEX一样，X23将拥有独立的AI按键，除了能够让用户更加快速、便捷的唤醒Jovi之外，还能通过这个按键来触发Jovi的视觉能力，让其进行智慧识图，而这一功能能够广泛的应用在动植物百科、购物、翻译、识屏等场景之下。同时，AI识图功能还能够对相册中的照片进行特征匹配和分类，自动生成回忆相册集，让用户更加轻松的发现相册中的精彩瞬间。

　　除了“眼观六路”之外，Jovi更能做到“耳听八方”，理解语音指令中的复杂逻辑。在人类的自然语言中，往往包含着复杂的逻辑层次以及大量的无用信息，Jovi不仅能够过滤掉其中的无用信息，同时还能够理解其中的复杂逻辑关系，从而实现场景化的复杂操作指令，比如发红包、群收款、翻译、复杂导航等等。

　　除了在语音指令上的升级之外，Jovi还增加了“我的教学”命令功能，让用户只需告知Jovi如何操作，就可以通过语音指令操作出厂不支持的应用或者命令。举个例子，喜欢玩游戏的用户可以打开教学模式设置“一起吃鸡”指令，指令的操作步骤是打开微信，发送给好友“兄弟快上线，吃鸡啦！”。在学习过一次“一起吃鸡”的指令之后，用户只需对Jovi说出“Hi，Jovi，一起吃鸡。”她就会自动开始该操作。同时，Jovi还能在命令广场中学习到其他用户分享的教学指令。

　　在不断的升级和创新之下，Jovi已经实现了更加智能的进化。过去Jovi的指令反应是1对1，即1条指令对应1条反应。而在新升级之后，Jovi通过对逻辑系统的理解，以及逐步的学习与进化，已经可以实现1对N的指令反应。用户可以设定一句话，而让Jovi进行多个配合操作。

　　比如，唤醒Jovi并对她说“我要开会了”，Jovi就会自动关闭手机声音，开启免打扰模式，并根据已经识别出的相关内容提醒会议的时间、地点、议程等等，大大增加了Jovi的可玩性与实用性。

　　人工智能助手已经成为了手机产品中最为常见的功能配置。不过就使用体验而言，大部分的智能助手仍然停留在简单的语义理解，功能单一且几乎不支持第三方应用，只能实现一些初级操作，没有学习能力，实用性不强等阶段。而vivo通过自身对人工智能的理解，打造出了从功能到性能都远超行业水准的Jovi，让人工智能在手机中不再形同虚设，而是真正能为用户带来实用性功能。

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