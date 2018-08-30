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外媒拆解三星Galaxy Note 9 维修难度4分

外媒拆解三星Galaxy Note 9 维修难度4分
2018年08月30日 07:31 手机中国
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　　作为三星2018年下半年的旗舰机型，三星Galaxy Note 9自然受到了各界的广泛关注。从它的外观、配置等方面分析这款手机带来的影响，近日专业拆解机构《iFixit》在拿到三星Galaxy Note 9的第一时间就对Note 9进行了拆解并给出了评分，就让我们看看Note 9的表现如何吧。

　　和往常一样，《iFixit》在三星Galaxy Note 9上市之后就对其进行了全方位的拆解。拆解当中《iFixit》指出，三星利用了胶水来固定电池，让它相当难拆解，玻璃的后盖也使得拆解难度加大。最后《iFixit》给出了总分4分的维修分数（最高10分，代表最易维修）。这个分数段目前包含三星Galaxy S9+、Galaxy Note 8、华为P20 Pro以及LG G7，它们的维修分数都为4分。

　　三星Galaxy Note 9采用了一块6.4英寸2K分辨率屏幕，显示素质超越S9和iPhone X，并采用全视曲面屏的设计，带来视觉上的冲击感。并且此次还对S Pen进行了升级，新款的S Pen中加入了蓝牙技术，通过S Pen上的按键即可操控摄像头进行拍照、控制演示文稿、多媒体播放等，应用十分广泛。

　　目前三星Galaxy Note 9国行已经开售，喜欢的朋友可以考虑入手一台。

三星拆解旗舰
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