科技与颜值双加持 OPPO R17成换新之选

9月将至，意味着开学季临近，学生们是时候告别暑假，换上新装备迎接新学期新气象。而手机作为现代青年的首要门面，当然要跟上潮流，拿着新手机和同学快速组队开黑或者来张完美自拍才是王道。不过换手机并非是学生党的专利，只要是年轻人一部新手机的无穷魅力总会让人把持不住。在8月30日，OPPO官方宣布全新力作R17正式开售，R系列身为OPPO的销量担当，此次的最新力作也不负众望，线上线下迎来销量井喷，受到年轻消费者的欢迎。在目前用户越发挑剔的大环境下，R17到底凭什么赢得市场青睐，确实需要好好探究一番。

产品力惊人 光影间展现完美颜值

用户在选购手机时不但关心手机的差异化体验，也在意手机外观和整体设计。R17的旗开得胜，绝对离不开OPPO自身的产品设计理念，OPPO认为手机不应该仅仅是从冷冰冰的生产线上诞生的工业化产品，而是能够体现极致美感和完美体验的艺术品。色彩作为手机颜值的重要体现亦是用户关注的最直接要素。OPPO洞察敏锐，务求让消费者眼前一亮，故从大自然中觅得灵感让R17再次掀起手机行业的色彩革新，将渐变玩出新高度新花样。

OPPO R17真机实拍图

R17采用幻色渐变设计以及崭新工艺，将代表水和光的流动复刻在机身，新鲜感爆棚。幻彩渐变不仅升级为三色渐变，还让色彩在纵向和横向均实现渐变效果，再搭配凝光层让渐变更贴近自然的流动，设计师对色彩和光的理解可见一斑。仿佛每天看手机都会带来全新感受，在光影的配合下呈现独一无二的视觉效果，实在让人爱不释手，流光蓝和霓光紫这两款配色都给笔者留下深刻印象。

除了极致的色彩美学，OPPO还将自然的灵感融合到屏幕当中。R17采用康宁第六代大猩猩玻璃并拥有91.5%的高屏占比，6.4英寸水滴屏展现出荷叶边即将落下的水滴在动与不动的瞬间。为R17增添生命力，更圆满了整体的设计理念。如此给力的设计相当对年轻人胃口。

多重科技护航 给用户一流的性能体验

超越期待的产品一直是OPPO希望带给用户的，因此OPPO不光赋予R17灵性十足的颜值，还配备多项前沿科技，科技力得到提升保证用户在使用中享受极速快感。

首先，为了机身减少开孔，R17首次搭载光感指纹识别技术纹，通过4mm²超大传感器，实现秒速解锁，省时省力无需等待。

其次，R17搭载首发高通新一代10nm移动平台，相较于骁龙660，骁龙670制程由14nm工艺升级为10nm工艺，能耗更低发热更少。通过以下数据，不难感受实际体验的畅快程度确实会有很大优化：CPU架构从Kryo 260升级到Kryo 360，性能提高15%；GPU架构从Adreno 512升级到Adreno 615，性能提升 25%以上；DSP从Hexagon 680升级到Hexagon 685，主频提升60%以上。简单来说，高通骁龙670是一款性能比骁龙660更强，但能耗更低的新一代神U。

至于众多用户在乎的拍照功能，R17也得到兼顾，带来前置2500万像素与AI智慧美颜黑科技，“一拍即合”原来可以这么简单。新增立体自定义美颜功能，用户可以进行6项五官调节，并可以实时查看预览。更可结合大数据与用户使用习惯不断学习，使“AI美颜”更适合用户，达到越用越美的效果。

在颜值即正义的基础上，R17又祭出了科技力这一大杀器，在颜值和科技力的双重加持下无疑会成为年轻用户的换新之选。0R17刚刚开售便在线上线下均取得开门红，固然令人欣喜，而在这之后，R17能否凭借OPPO的渠道与营销优势，继续坐稳手机销量宝座进而成为新爆品，更加值得期待。