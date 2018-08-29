博信股份落户姑苏并签署多项战略合作协议

新浪数码讯 8月29日下午消息，昨日智能硬件供应商博信股份落户姑苏暨战略合作签约仪式在苏州姑苏区政府正式举行。这是一场集公司落户、战略分享为一体的发布会，会上博信股份和相关方签署了一系列重要的战略合作协议。

“博采众长 智慧姑苏”主题落户仪式

博信股份是一家提供智能硬件和智能硬件配套服务的A股上市公司。据悉，在今年的2月28日，其旗下的TOPPERS品牌首次亮相，在半年时间内推出了TOPPERS主动降噪耳机E2、TOPPLOCK智能门锁L1等TO C端产品，在会上，博信股份CEO吕志虎表示这些产品得到了行业和消费者的认可，公司在产品研发、品牌建设和渠道拓展上已经取得了初步成效。

博信股份CEO吕志虎

而本次博信股份将以落户姑苏为契机，正式进军To B市场，参与姑苏云谷园区智能化建设。在会上博信股份产品负责人现场讲解了智慧园区、智慧安防和智慧政务等行业应用解决方案，并演示了智能眼镜和政务机器人新品。

会上，姑苏区、承兴国际集团、博信股份签署了三方战略合作协议，本协议的签订将更有利于发挥三方优势，通过资源共享、优势互补，实现互利共赢。

新浪点评

博信股份方介绍“智慧园区”概念

智能硬件已经不是什么新鲜的概念，其市场在蓬勃的发展，也不乏小米生态链这样的强者存在；在消费者市场小试牛刀之后，博信股份选择将市场重点放在To B方向，并和苏州姑苏区政府达成了战略合作，既有政府和资本的支持，又不会与市场上的先行者形成正面竞争，这样的做法比贸然入场显得明智很多。