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疑似高配版Moto G6 Plus现身：外观设计“独树一帜”

疑似高配版Moto G6 Plus现身：外观设计“独树一帜”
2018年08月29日 14:37 IT之家
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　　IT之家8月29日消息 今年上半年，Moto发布了G6系列手机，包括Moto G6、G6 Play、G6 Plus三款机型，并均采用18：9的全面屏设计。现在的消息来看，Moto似乎还准备了一款“特别”的G6手机。

　　外媒最近发现了一个稍微不同的Moto G6 Plus版本，和已经发布的Moto G6三款手机在摄像头和前面板位置略有不同。

　　推特上@techdroider 放出了两张Moto G6 Plus的真机上手谍照，谍照中的G6 Plus采用了红色机身，红色接近于“烈焰红”，配上3D玻璃之后的效果还不错，摄像头部分风格依然是家族式的“小奥利奥”，只是“奥利奥”背部的双摄模组与背景并没有采用一致的颜色，导致格外明显。

　　第一眼瞧过去像是一个戴着面罩的忍者。。。。

　　且不说这种风格大家能否接受，就凭这个外观也是在手机界中独树一帜了。正面这次采用了“水滴屏”设计，但黑边似乎有点宽。此外，该机还搭载了骁龙660处理器，而其他三款G6则搭载了骁龙630、骁龙450、骁龙430三种型号。

　　目前尚不清楚该机何时发布，至于这个外观，你觉得怎么样呢？

Moto骁龙手机
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