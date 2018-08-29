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小米Pocophone F1在印度上市：骁龙845价格仅2000元

小米Pocophone F1在印度上市：骁龙845价格仅2000元
2018年08月29日 14:11 IT之家
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　　IT之家8月29日消息 小米于8月22日正式在印度发布了全新的旗舰手机Pocophone F1，小米的全新子品牌“POCO”也随之正式亮相。

　　目前Pocophone F1已经在印度正式上市销售，其基本型号为6GB RAM+64GB存储，售价为20，999卢比（约人民币2000元），6GB RAM+128GB存储型的售价23，999卢比（约人民币2322元），顶配8GB RAM+256GB存储，售价28，990卢比（约2800元）。

　　当地用户可以从Flipkart和Mi.com购买POCO F1，使用HDFC借记卡和信用卡付款还将提供1000卢比的现金返还。

　　Pocophone F1采用高通骁龙845处理器，支持水冷散热系统，配备FHD+ 6.18英寸IPS显示屏，宽高比为18.7：9，屏幕材质为康宁大猩猩三代。

　　Pocophone F1配备2000万像素前置摄像头，后置1200万像素+500万像素双摄像头，副摄像头用于景深距离测试。Pocophone F1后盖具备红、蓝、黑三色，为塑料材质。

　　手机电池容量为4000mAh，预装基于安卓8.1的MIUI系统，官方称该机将在今年第四季度升级至安卓P系统。其他功能包括液体冷却系统、双SIM插槽、4G LTE支持、双频Wi-Fi、蓝牙5.0、USB Type-C、GLONASS A-GPS等等。

图片来自：91mobiles图片来自：91mobiles

　　POCO F1有蓝色和石墨黑两种颜色可供选择，还提供碳纤维质感的Kevlar背面，但它仅限于顶配8GB RAM版本。

　　得益于约2000元的起售价，Pocophone F1已经成为最便宜的骁龙845旗舰手机，国行方面暂时没有消息，进入国内的可能性不大。

小米印度手机
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