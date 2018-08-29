华为Mate20 Lite亮相IFA：刘海屏+麒麟710芯片

日前，华为在波兰正式发布了新机Mate20 Lite。根据之前消息，华为Mate 20 Lite将作为Mate20系列首款机型亮相IFA大展，并将在国内以麦芒7的身份和消费者见面。华为Mate20 Lite正面采用了刘海全面屏设计，屏占比为81%，覆盖2.5D玻璃，整机看上去比较圆润。其拥有6.3英寸FHD+级别19.5：9的LCD 液晶触摸屏。

至于背面设计则和之前曝光的基本一致，3D弧面玻璃机身、后置垂直双摄和背部指纹，并辅以DUAL LENS标识，提供黑色、蓝色和金色三种配色。双摄和指纹键底部则采用竖条状的纹理设计，整体风格类似于华为Mate 9保时捷版。

和华为nova 3i一样，Mate20 Lite搭载麒麟710芯片。该芯片预计将作为华为主推的中端芯片，被越来越多的华为和荣耀新机所采用，用来取代之前的麒麟659。同时，Mate20 Lite还内置4GB+64GB存储，支持TF卡扩展。华为Mate20 Lite还采用了前后四摄的设计，包括前置2000万像素（F1.8光圈）+200万像素的景深后置双摄，以及2400万像素（F2.0光圈）+200万像素的前置双摄。

该机还内置3750mAh电池，配备USB Type-C接口，并支持18W快速充电，机身底部还保留了3.5mm耳机孔。这款新机还运行基于Android 8.1定制的EMUI 8.2系统，看来基于Android P的EMUI 9.0还是要等到8月31日的华为IFA展前发布会才能正式亮相，并由华为Mate20首发预装。