Apple Watch 4细节曝光：全面屏设计 续航提升

近日，有关苹果2018秋季新品发布会的时间不短曝光，越来越多的消息指出苹果将于9月12日（美国时间）正式发布3款新iPhone，而出新iPhone之外，新一代Apple Watch也将同台亮相。现在，有外媒带来了更多细节信息。

据外媒报道，全新的Apple Watch Series 4续航将有所提升，同时新增了健康和健身功能，不过具体的详细参数和功能并没有明确提及。

根据此前曝光的消息，新一代Apple Watch将采用超窄全面屏设计，依旧会有两款，但尺寸方面有所提升，分别为40mm和45mm，粗略估计显示面积将比Apple Watch 3提升15%。

由此来看，新一代Apple Watch在外观方面不会有太大变化，此前传闻的圆形表盘也并未继续得到证实，但屏占比更大、功能更强、兼容目前的表带基本是可以确定的。此外，此前还有消息称，新Apple Watch将放弃昂贵的陶瓷版，并且仅提供蜂窝版本。

再过几天，苹果一年一度的“大戏”就要上演了，就目前已知的信息来看，今年的发布会可谓是分量十足，除了最受瞩目的3款新iPhone，Apple Watch 4、iPad Pro、新款AirPods等产品都会亮相，究竟苹果今年会带来多大惊喜，让我们拭目以待。