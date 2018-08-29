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每月无条件给你 7000 块，你会选择一种怎样的生活？

每月无条件给你 7000 块，你会选择一种怎样的生活？
2018年08月29日 07:48 新浪科技综合
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　　本文来自爱范儿

　　如果每个月无条件给你 7000 元生活费，你是否会改变自己的生活方式？

　　据《连线》杂志报道，硅谷孵化器 Y Combinator（以下简称为‘YC’）准备于明年开启一项关于‘全民基本收入（Universal Basic Income），简称为‘UBI’）’的研究项目，向 3000 位参与者每月无条件支付一笔补贴。

　　这个名为‘收支平衡（Making Ends Meet）’的项目其中一个目的在于观察，当公众无须再担忧因自动化而失业和失去收入后，他们会呈现出一种怎样的生活状态。

▲ 图片来自 Twitter▲ 图片来自 Twitter

　　参与项目的 3000 人将被分为两组，其中 1000 人将每月收到来自 YC 的 1000 美元（约合人民币 6800 元）补贴，而剩余的 2000 人则只有 50 美元/月（约合人民币 340 元），后者为对照实验组。

　　其实，YC 早在 2016 年就已经提出要对‘UBI’进行研究，YC CEO Sam Altman 当时在官方博客中写道：

我坚信，在未来的某个时间点上，随着科技替代大部分传统工作，社会积聚了极大财富，我们也将目睹类似的国家级政策。

　　▲ Sam Altman 和 Elon Musk 都支持 UBI，图自《Silicon Vally Business Journal》

　　和一般政府补贴不同，UBI 主张的，是向居民无条件地提供补贴，没有设置特定工作要求或群体选择（也就说，理想情况下，富人也会收到这笔补贴）。

所以说，如果现在能弄清各种假设性问题也很好。人们会在家待一天啥都不干玩电玩吗？还是他们会去创造新事物？人们会变得更快乐和满足吗？

　　然而，过了两年多，YC 如今才进一步推进这个项目。YC 表示，那是因为之前在加州奥克兰的试点项目所需时间比预期长很多，拖慢了整个项目。

其实，想要白白给人送钱其实比想象中要难。

　　项目总监 Elizabeth Rhodes 对《连线》说道，他们得和加州政府以及税务局沟通协商，确保参与者不会失去他们原有的补贴资助。

　　目前，YC 的项目仍在和个人、基金会以及当地慈善组织沟通募款，款项确定后才会正式启动项目。

　　科技公司为何支持 UBI？

　　事实上，这并不是第一个‘UBI’实验项目。

　　上周，加州斯托克顿发布了一份详细报告，表示他们将随机选择 100 个低收入家庭（11 月公布中选名单），在 18 个月里对他们支付 500美元/月的补贴。

　　该项目经费来自非盈利机构 The Economic Security Project，由 Facebook 联合创始人 Chris Hughes 和其它科技从业者组成。此外，Mark Zuckerberg、Elon Musk 等科技公司大佬都公开支持 UBI。

▲ Chris Hughes，图片来自 Queerty▲ Chris Hughes，图片来自 Queerty

　　与此同时，《洛杉矶时报》曾撰文指控，科技公司对 UBI 的投入，并不是人们想象中的‘为了社会公益’，而是为了自身利益。

如果他们（科技公司）用自动化取代所有工作，谁还会来购买他们的服务？即便对像 Google 这样挖掘用户数据的公司来说，如果没人消费，他们获取的数据也没价值。

身无分文的人，并没有可利用的价值。

　　无论如何，Altman 表示他依旧和 2016 年一样对这个项目保持乐观。他认为，当人们不再需要为生计烦恼，他们会有动力去创造：

人类对地位和其它傻事情的追求永远都不会终止。

　　如果无条件给你一笔可满足日常生活需求的费用，你又会选择一个怎样的生活？

连线收支平衡
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