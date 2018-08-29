定档9月5日！ 无边水滴屏努比亚Z18即将来袭

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早在今年5月，努比亚总经理倪飞就已经在微博上爆出了努比亚的下一款旗舰：努比亚Z18。但直到3个月后的今天，努比亚官方终于宣布将于9月5日在北京召开努比亚2018旗舰新品发布会。对于很多努比亚的粉丝而言，漫长的等待总算是得到正式的回应，相信大家对于这款迟到的产品都会充满期待了，那么下面，笔者就带大家回顾一下这款期待已久的新品会有哪些看点吧。

最近几日，努比亚Z18的真机外观被曝光了出来，从曝光的真机图我们可以看到，努比亚Z18毫无疑问的采用无边水滴屏设计。作为第一家提出无边框3.0以及无边水滴屏的手机品牌，努比亚新旗舰Z18的外观设计以及实际的屏占比都是值得关注的焦点。此外，根据工信部给出的参数显示，努比亚Z18的屏幕尺寸为5.99英寸，机身三围尺寸为148.58×72.54×8.55mm，实际的握持手感也是值得期待。

而在配置方面，努比亚Z18搭载骁龙845处理器应当是毫无悬念的。此外，8GB+128GB，3350mAh的电池，全新的Android O系统等等也被曝光出来，从配置来看努比亚Z18就是一款真正的旗舰。此外，针对前几天努比亚Z18在光绘作品《龙舞北京》上的精彩表现，相信其在拍照方面也会给我们带来一些惊喜。