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三星首款Android Go手机上架印度：售价约600元

三星首款Android Go手机上架印度：售价约600元
2018年08月29日 07:08 快科技2018
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　　8月24日，三星发布了旗下首款Android Go设备Galaxy J2 Core，而售价却迟迟没有公布。

　　8月29日消息，三星Galaxy J2 Core上架印度市场，售价6190卢比（约600元），提供黑、蓝、金三种配色。

　　规格方面，三星Galaxy J2 Core采用了5英寸540×960显示屏，搭载Exynos 7570四核处理器，CPU主频为1.4GHz，配备前置500万+后置800万像素摄像头，提供1GB内存+8GB存储空间，支持存储卡扩展，电池容量为2600mAh。

　　这款入门机最大的亮点是预装了Android Go系统。Android Go系统是谷歌专为入门手机设计的Android版本，对当前的Android系统进行简化，使其能在1GB甚至更小内存的手机上运行。


　　它主要由三个部分组成：轻量级的安卓系统、Google Go系列自带应用以及专为低端设备设计的Google Play Store；硬件厂商可以通过Android Go对低端机型进行配置，让硬件厂商在降低硬件成本的情况下还能保证系统的运行顺畅。

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