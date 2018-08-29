因为“6.1寸廉价版” 新iPhone出货量可能创新高

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新浪手机讯 8月29日上午消息，中国台湾省《电子时报》援引供应链消息人士的说法称，到2018年底，苹果即将推出的三款iPhone预计将有7000-7500万部的供应商出货量，这数字是自iPhone 6发布以来的最高水平。

《电子时报》主要关注电子产业链动向，并从中分析有价值的信息。7000多万这个数字，是他们预测供应商对苹果出货的数量（不是苹果卖给用户的数量），如果达到这个范围，将是自2014年iPhone 6发布以来的最高水平。

据说几年又三款尺寸不一的iPhone，6.1寸款是低价定位

出货量大增的原因是“相对廉价”的6.1英寸LCD屏幕的iPhone。这是一款在传闻中存在了近半年的产品：根据传闻，今年年会更新三款新iPhone，屏幕分别是5.8英寸，6.1英寸，6.5英寸。屏幕比较大那两款还有双卡双待。6.1英寸相对廉价，屏幕是LCD材质，边框更宽，单镜头，还可能不会采用最新的A12芯片。

《电子时报》还提到，“生产顺利，出货势头强劲”的趋势将很快到来，预计大多数供应链合作伙伴的营收将大幅增长。由于iPhone今年的强劲表现，苹果的主要供应合作伙伴台积电（TSMC）和富士康（Foxconn）期待着2018年第四季度的收入再创新高。

台积电的产线8月初被电脑病毒侵袭，预计将在第四季度前“完全恢复”，该厂商称不会影响iPhone芯片交付；至于2018年的iPhone组装，富士康及和硕将共同负责制造这些机型。两款OLED屏幕iPhone的绝大部分将由富士康生产，而LCD机型的订单仅占30%，和硕则是制造“廉价iPhone”的主力。

看起来这将是苹果继续向上的一年，并且9月12日前后的发布会，除了iPhone还有更多新品推出。

新浪科技将在9月转播本次苹果发布会，传说中的三款新iPhone，第三代手表，以及去掉home键的iPad Pro都会到来，欢迎关注@苹果汇，及@新浪科技 微博，我们会随时公布发布会消息。（晓光）