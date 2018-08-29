5G手机到来前，你要准备什么？

科技改变生活，这从来就不只是一句口号。作为一名奋斗在科技战线前沿多年的新闻工作者，笔者更是拥有切身的感受。不知何时起，顿顿饭都开始依赖外卖！曾经看电视的习惯也被看网络视频所取代！原本招手拦下出租车的习惯也被网约车所代替。这些变化，潜移默化地发生在你我身边，不禁让人感叹智能手机+移动互联网已改变了我们的生活。

随着2018世界移动大会亚洲展（MWCS）的落幕，作为消费者第一个接收到的信息便是，5G来了！5G手机也不远了！随着5G第一阶段标准的制定完成，目前，有关5G标准规范、产品研发、商用部署等工作都进入了冲刺的阶段。眼见得行业内对于未来5G手机的讨论越来越多。作为一名消费者，在5G网络与5G手机正式到来前，我们都需要准备些什么呢？

用户真的会需要未来的5G手机吗？

这个问题的答案看起来是肯定的。大家都知道5G要来了！可对于一般消费者来说，只知道5G是一种全新的通信技术，究竟它的到来对用户意味着什么似乎没有多少人明白！在笔者看来，5G的出现就好比是电力的诞生一般。当人类拥有了电力，很多曾经的不可能就成为了习以为常。5G到来以后，凭借着高速率、低延迟的网络覆盖，许许多多的如今不可能的场景体验便将成为一种可能，比如说5G手机的到来。

5G手机，简单来说就是将智能手机连入5G网络，就像这段简短的描述一般，消费者对于它并不需要复杂的适应过程。主要因为人们对于移动互联网的应用已经司空见惯， 5G的出现只是在现有的移动互联网生活基础上，跨越式的提升了整体网络服务质量，对于用户而言，首先明显感觉到的就是——网速更快了！

截至2018年上半年，我国4G在网用户数量成功突破11亿。这11亿多的用户群体，早已习惯了4G网络所带来的移动互联网生活新方式。像是随时随地的观看网络视频、畅玩手机游戏等。伴随着应用场景的不断升级、技术的不断进步，无论是视频的高清化，还是手游的重度化，都使得用户对于现有4G手机的体验产生了“不满足”的情绪。

手游产业在近两年发展迅猛，相继出现了如《王者荣耀》、《绝地求生》等爆款多人在线竞技类手机游戏。生活中不难发现，在地铁公交上用手游打发时间的人越来越多；公司午休也有同事会三五成群的组队“开黑”。正是随着手游应用场景的普遍化、大众化，令部分用户对于网络速度、网络延迟以及网络的容量产生了更高的使用需求。于是，用户对于网络体验升级的渴求便成为移动网络运营商与手机设备生产商亟待解决的问题之一。

一来是用户已经培养出的移动网络生活习惯，二来是用户对于网络体验升级的渴求，两者一拍即合，促使5G手机的落地成为了一种应运而生。

如果5G手机真的到来了，消费者会需要很长的时间进行适应吗？在笔者看来，对于5G手机，消费者不仅无需担心付出过多的适应成本，反而5G手机还会为消费者消除部分日常生活中使用网络的一些烦恼。像是对于WiFi网络的依赖，相信很多人都有过这样的经历，就是每到一个餐馆、酒店或任何提供免费WiFi的场所，不免会问到，WiFi密码是多少呀？然而，连接这类WiFi不仅是询问密码的过程非常麻烦，往往上网体验也未必会比移动通信网络要快，同时还会造成手机内隐私被窃等隐患。那么为何用户还是愿意去连接呢？

原因不外乎两点，上网体验与节省流量。当5G手机普及后，通过5G商用网络与5G终端设备所实现的移动终端联网速度并不逊于WiFi网络，甚至要比公共场所的WiFi要快得多；资费方面，以我国为例，目前，三大运营商均已在4G网络下推出了不同的“不限量”套餐，很大程度上消除了用户对于4G网络资费与流量的担忧；进入5G时代后，相信势必也会有类似的5G套餐出台，所以，无论是资费或是流量，都不是需要5G手机用户需要去过分担心的问题。

因此，在体验比传统宽带更好、资费也没有额外增加、流量也没有限制的前提下，用户很可能会忘记将移动设备刻意连入WiFi网络，进而大幅消减了现有的用户对于WiFi网络依赖的程度。既方便，又消除了一些安全隐患，一举多得。

5G手机的出现一方面可以满足用户对于移动网络体验升级的渴求，另一方面又可以消减用户对于WiFi网络的依赖。加之从现有4G生活方式的平滑过渡，极大程度降低了用户对于5G手机的适应成本。那么用户对于5G手机的到来还需要准备什么吗？答案是不需要。以目前行业的发展情况来看，对于用户而言，当5G网络实现广泛的商业覆盖后，只需要更换5G制式的智能手机与电话卡，即可得到体验的提升。这一过程，更多的是5G技术研发公司（如高通）、运营商（中国移动、中国联通、中国电信）与终端设备制造商（如小米等）的工作。消费者只需要按照4G网络下的生活方式继续生活就好！所以， 5G手机的出现对于用户而言，你所需要更换的仅仅是一部手机、一张电话卡而已，甚至，可能电话卡都不用换。用如此低廉的成本换得更加高质的生活体验，这样的5G手机你还会不想要吗？

未来的5G手机会带来哪些全新的体验？

未来将出现的5G手机是针对移动互联网用户的刚需所打造而成的，其最主要的优势还是在于上网体验的全面提升。究竟全面提升具体指哪些呢？目前来看，不外乎：网络速率的提升、网络容量的加大、低延迟需求的满足。

网络速率的提升：

在提升网络速率上来说，在毫米波的情况下，高通的X50 Modem的峰值速率为5Gbps，这样的数值相比于目前4G网络下的70Mbps的下载速度而言，提升的水平可不止一点点。

在2018年初的世界移动通信大会上，全球知名通信技术研发公司高通便正式展出了基于5G新空口独立网络的测速成绩，结果如下：

在旧金山网络模拟实验中，首次展示了使用800MHz带宽的毫米波（毫米波是指波长为1~10毫米的电磁波，其拥有极宽的带宽）所带来的显著容量提升对真实用户体验的影响。其中包括浏览下载速度从4G用户均值的71Mbps提升至毫米波覆盖内5G用户均值的1.4Gbps，实现近20倍的增益；响应提速近23倍，浏览下载时延均值从115毫秒降至4.9毫秒；90%的5G用户文件下载速度超过186Mbps，与此相比LTE为10Mbps，实现约18倍的增益。5G文件下载速度均值为442Mbps；流传输视频质量均值从LTE用户的2K/30 FPS/8位色提升至5G用户的8K/120 FPS/10位色及以上。

网络容量的加大：

另一项测试结果显示，5G毫米波由于其波长比较短，可以拥有更大的带宽，进而使网络传输的速度更宽。这也就意味着，在同时接入移动设备较多的场景下，比如人口密集的城市、写字楼；大型赛事、大型演出的现场等等可以给更多的终端设备提供高速服务。

高通面向毫米波市场已经推出了一套成熟的解决方案，其推出的全球首款面向智能手机和其他移动终端的全集成5G新空口（5G NR）毫米波及6GHz以下射频模组，可配合高通此前推出的首款5G调制解调器——骁龙X50 5G调制解调器协同工作并形成完整系统，以应对毫米波所带来的巨大挑战。作为完整系统，其可支持先进的波束成形、波束导向和波束追踪技术，以显著改善毫米波信号的覆盖范围及可靠性。

低延迟需求的满足：

5G手机所带来的移动网络使用体验的提升除了下载速率的提升，响应延迟的降低也是其主打场景之一。目前在4G网络环境下，进行《王者荣耀》、《绝地求生》等大型网络实时对战游戏时常常会出现网络响应延迟过高的情况，俗称“460”。伴随着5G网络的商用后，这样的情况会大幅减少甚至彻底消失。

此外，除了消除手游实时对战的卡顿现象外，当未来的5G手机使得网络的延迟响应降到极低的标准后，手游可能也会并不局限于目前的使用场景。或许你可以通过手机搭配VR头盔的方式，来随时随地的获得沉浸式的游戏体验，由于延迟的降低，在进行这类负荷较重的沉浸式游戏时，也能画面可以对人眼进行实时的响应，极大程度降低眩晕感；并且配合高通骁龙处理器的强大性能以及AIE的加持，使整体游戏体验进一步得到提升，或许将开启手游的下一个爆发增长点。

未来的5G手机更适合哪些场景呢？

谈到未来，更多人或许会想起科幻电影的场面。比如上半年非常叫座的《头号玩家》。在电影当中，我们不难发现，很多使用场景都是目前的用户根本无法触及的，但它们或将在未来5G手机时代成为可能。

电影中人们可以在街头随时随地畅玩绿洲中的游戏。这种场景的实现除了使用一体式VR头盔外，利用手机+VR头盔的方式可以更好的实现，尤其是当未来5G手机出现以后。首先，想要实现这一场景，我们就需要广泛的网络覆盖、高速的网络连接以及超低的网络延迟。如上文所言，基于高通实验室的测试结果，未来5G手机可以达到数十倍于4G网络的速度，基于这样的速度来实现随时随地获得沉浸式游戏体验要更加具有可能性。虽然，现在还不敢保证未来5G手机商用后一定可以彻底还原电影中的场景，但其成为现实的机会肯定会比4G网络要大。

网络游戏的“卡顿”一般指两方面，一则是游戏画面帧数的卡顿，这方面主要来源于桌面端设备需要具有较强的运算能力、较高的图像处理能力；另一方面则是网速“卡”，这主要是因为在网络游戏过程中，大量的游戏数据通过网络实时与服务器端进行通信传输。当网速不好时，即使你的桌面端硬件配置再强，也无法实现流畅的游戏体验。同理，随着手游的重度化发展后，在手机端也同样面对这样两方面的需求。

当手游重度化发展，游戏画面的精美程度势必不断提升；为了竞技性的增强，在同屏下参与竞技玩家的数量也将不断增多；这两方面的提升，均会造成玩家进行游戏时，实时传输数据量成倍增长。因此想要保证游戏的畅快运行，对于网络速度的提升也将成为广大游戏玩家的一大刚性需求。

这一需求，自然也会随着5G手机的普及而得到相应的解决。当连接速度达到数百兆甚至超过千兆级，这样的网络环境完全可以满足高质量重度手游对于网络连接方面的需求。到那时，即使不是沉浸式的手游，也将迎来体验全面提升的新手游，甚至可能开创全新的手游玩法也未可知！

除了沉浸式体验与重度手游的发展，由于5G网络的商用场景更多的还是会落地于物联网领域。到时，智能家居、智慧城市都将成为可能。因此，未来的5G手机自然而言的拥有极大的可能成为智能家居与智慧城市的第一入口。其原因如下：首先，人们目前已经熟悉了智能手机的应用，将智能家居、智慧城市的第一接入点设计在未来5G手机上，是最容易让用户接受的选择。此外，未来5G手机在网络传输能力上会得到显著的提升，相比现有的4G网络更能满足用户对于智能家居、智慧城市场景下海量数据的实时获取、处理以及相应的命令的传达，在行业发展的初期，以未来5G手机为入口的话，亦可在短时间内加快智能家居与智慧城市等物联网领域的布局与发展。

未来5G手机还会带来很多细小场景化的全新应用，比如，由于网络能力的全面提升，AR在手机端的应用场景也会进一步提升，加入实时网络通讯能力后，AR真的可以做到更多事，比如用手机相机配合AR技术查看一个损坏的可修复物品，并通过网络查询到修理方法，并将该方法逐步显示在相机实时拍摄的影像中，甚至可用动画效果展现，进而使用户可以更加简单易懂的修好它。

当5G网络广泛商用后，现有的车辆也会成为接入网络中的一台终端设备，通过网络的连接，包括自动驾驶等技术的落地也将成为可能。在未来，你无需再担心忘带车钥匙等小儿科的问题，车辆通过机器视觉便可识别你是否是车主，进而决定是否让你进入车内。此外，你的驾驶习惯也会被成功记录，哪怕你更换了新车，也会从云端获取实时数据，将车辆的配置自动调节成你所习惯的方式。当然，未来的应用远不止于此，根据设想，未来或许你都不需要拥有一辆车，5G智能手机通过AI等技术在日常使用中了解到你的出行习惯，在你想要出门前，提前约定好自动驾驶车辆，当你出门时，早已有一辆自动驾驶汽车在门外等候，送你到你需要去的地方。这些想象在未来都将成为可能，尤其当5G手机出现后，凭借高速的网络数据传输能力、极低的网络延迟等优势，它应用的广泛性甚至会超出我们的想想，创造出更多便捷的生活方式。

这些畅想何时成真呢？

畅想过了未来之后，你或许已经开始考虑这些畅想何时可以化为现实？在笔者看来，这个未来并不遥远，很快！

今年的MWCS上，国内外诸多硬件生产厂商（手机），比如小米、vivo、诺基亚、联想等纷纷宣布将于2018年末、2019年初推出旗下的全新一代的5G手机。在这些厂商背后，推动他们生产5G手机进展的动力源泉则是来自于同一家公司——高通。

高通作为一家无线通信技术公司无论是从2G到3G、从4G到5G，一直是通过它的发明创造，改变了无线通信行业，催生了新型的移动互联网业务类型，改变了消费者使用手机的习惯，带来了前所未有的用户体验。

早在2016年，高通就率先发布了全球首款5G调节解调器——骁龙 X50。随后又推出了骁龙X50 5G调制解调器系列产品，以组成5G芯片组的解决方案。奠定了5G行业初期的硬件基础。

2018年1月份，高通与联想、OPPO、一加、vivo、小米、中兴以及闻泰科技达成合作，共同宣布了5G领航计划。这一计划的发布，无疑加快了我国移动设备厂商布局5G的速度，为中国5G落地铺设了良好的基调。

在今年的MWC上，高通陆续宣布了与多家电信基础设备供应商完成了5G互操作性测试，为5G商用的准备铺平了道路。同时，展示了使用X50 Modem达到了1.4Gbps的连接速度。

今年4月，高通联合vivo针对更加丰富的5G用户场景进行了演示。其中，在连接方面，演示结果显示延时小于5ms，上行速率为162Mbps，下行速率为1420Mbps；在下载测试中，一部1.2GB大小的电影，下载仅花费8s的时间，这也是在4G时代里根本不敢想象的。

那么问题来了，5G手机究竟何时才能到来呢？一次采访中，高通工程技术高级副总裁马德嘉给出了两个时间点：2019年下半年，5G将开始大规模的商用；明年开始（2019年），5G将会有更多里程碑的时间发生。巧合的是，这一时间点刚好与国内外诸多手机厂商宣布的2019年上半年推出5G手机的时间点所契合。看来，2019年上半年，用户就能第一次摸到5G手机了！

未来已来 佳机可期

2018年，高通正在和运营商、网络和终端厂家为5G商用共同努力，而5G手机的出现可以为用户带来多少全新的体验、全新的生活方式，笔者只能告诉你，值得期待！