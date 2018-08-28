小米电视召开沟通会：今年二季度国内全渠道销量冠军

新浪手机讯 8月28日下午消息，小米电视在今日召开战略发布会，公布其在2018年第二季度取得的全渠道销量冠军、进入印度市场后占市场份额10%的业绩，称“小米电视要做到比传统行业电视返修率底1倍”。

小米电视发布会

这是继2018年4月小米取得全渠道出货量第一后，第二次排到第一。对此中国电子视像行业协会副秘书长上台做了分享，其认为：小米对技术的追求是其能取得这一成绩的原因。这么多年，其与协会共建行业标准的努力有目共睹。

展望未来，虽然手机行业经历了手机、pad分流、利润低下、过度竞争等阶段，但未来5G等新技术的加入，电视仍旧是朝阳产业，其拥有自身的大屏优势，互联网企业可以更好的连接用户。

小米电视发布会

小米王川作为主讲人分享了更为全面的心得认为：高品质、创新、高性价比，是获得成功的原因。

此次二季度全渠道销量冠军的数据提供方是奥维云网，除了在今年6.18的电商节上获得了全网的各平台销量冠军，小米在海外市场的表现成了其公布的重点。

以印度为例，小米在印度最大电子商务零售商Flipkart的电商渠道份额56.6%，而整体的销量则占印度整体市场10%，在印度的本土也需要抢购。这其中，小米在智能领域功能的挖掘，是其赢过在印度赢过国际品牌的原因。

小米电视发布会

工艺上的提升是小米电视在会上强调的另一部分。去年年底，小米内部提出“小米电视要做到比传统行业电视返修率底1倍”的口号。而根据现场小米的数据，目前其产品的返修率则达到了0.64%。

渠道是小米电视认为的最大挑战，为了克服这一问题，小米承诺今年全线产品不涨价。最终的目标则是达到：小米电视全年全渠道销量第一。

新浪数码点评：

今年是小米电视的第五年。用移动互联网的心态做传统行业，其实本就是当年“降维打击理论”的一部分。而五年坚持、长期投入、生态反补，都是其成功的根本原因。

当然作为线上品牌，线下的推广仍旧是小米电视目前最大的问题，也是此次发布会对外传递的信号之一：小米电视会发力新零售。这也是小米能不能达到“全年全渠道销量第一”的关键。（王迪）