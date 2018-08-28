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苹果返校季优惠进行中 除了买电脑我们还推荐这些App

苹果返校季优惠进行中 除了买电脑我们还推荐这些App
2018年08月28日 15:43 新浪数码
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　　新浪数码讯 8月28日下午消息，2018年苹果返校季优惠仍在进行中，并持续到9月25日。

　　在每年暑期，苹果公司会针对教师和高校学生群体购机优惠价格，或附送相关产品。今年的返校季优惠在7月13日上线，购买Mac或iPad Pro，更有一副 Beats耳机。

　　实际上，苹果的产品从来不会为了单纯的炫酷或性能而存在，他们也会同时推荐让用户能切实用到这些产品的场景，App或相关生态。这才是“苹果式”的做法，让每款产品用到实处，能给用户切实提升工作货学习效率。

　　目前，返校季优惠仍在进行中，并将于9月25日结束，其实除了硬件产品还有软件推荐。

　　买Mac电脑或iPad Pro平板送Beats耳机

　　类似活动苹果之前也举办过，今年参与活动的，是Mac、iMac、MacBook系列，及iPad Pro。

　　今年活动涉及电脑型号非常广，从6531元起步的MacBook Air，到更高阶的MacBook Pro，以及轻巧型号12寸MacBook，或是iMac一体机，Mac Pro或iMac Pro工作站等，均参与赠送Beats耳机的活动，购买符合条件的Mac机型将附赠价值2268元的Beats Solo3 Wireless头戴式耳机，同时还有全新的Beats Pop Collection配色可选。

买Mac送Beats Solo3 Wireless头戴式耳机买Mac送Beats Solo3 Wireless头戴式耳机

　　另外，作为苹果iPad系列的高端产品线，购买全系iPad Pro则赠送价值1475元的Powerbeats3 Wireless耳挂式入耳式耳机，同样提供新配色可选。

　　优惠不止送耳机

　　实际上，本次返校季的优惠还不只是买电脑送耳机这么简单，可选的优惠还有：用户可以以八折价格购买AppleCare而外保修；Apple GiveBack回馈计划，用旧设备获得折抵优惠或以旧换新；针对iPad Pro则还有购买Apple Pencil的对应优惠。

iPad Pro送Powerbeats3耳机iPad Pro送Powerbeats3耳机

　　针对学生群体，苹果在今年春季推出了定价仅有2367元的iPad，虽然不参加本次返校季优惠，但款产品的性价比突出，适合学生群体选购。触控 ID，A10 Fusion芯片，视网膜显示屏，Wifi网络连接或更快的4G LTE、最⻓可达10小时电池续航力都是产品亮点，并且它也支持Apple Pencil，在课堂上随手便可以写笔记。

　　还有些适合学生教育工作者群体的App

　　除了硬件优惠，返校也有很多适合学生群体以的App推荐，就想上文所讲，跟硬件搭配，效率会更高。我们推荐的App包括：

　　时间管理类：

　　1）Timepage

　　Timepage 是一款简单易用的革新性智能日历应用程序。它将用户活动、地图、联系人和天气全部整合到一个App中，让日常生活更高效。使用您的现有日历，无需任何新设置。

　　2）时间块青春版

　　不用按开始/结束的超快时间记录器。清新简约，而且无广告无内购。

　　3）Focus

　　用于Mac系统的工作管理工具，让用户井然有序、按部就班地处理工作，有效提升工作效率，当然也支持iPhone、iPad与Apple Watch。

　　4）须臾

　　一个基于“一万小时定律”的时间计时器，帮用户规划和追踪投入在各个项目或技能上面的花费时间。譬如，你可以追踪在‘英语’上刻意练习了多久，在‘古典音乐’上投入了多长时间。

　　课堂助手类：

　　1）搜狗听写

　　一边说话一边就可以将语音转成文字，同时保存原始音频和文字。写文章、采访录音、会议记录、笔记整理、日常记事的必备神器，边说边记，实现高效输入。

　　2）Flexcil

　　一款提高教师工作效率的App，易于使用的批注和笔记记录工具。用手势就能突出显示，或者用Apple Pencil在学习笔记上进行手势操作，节省抄录摘要时间。他们说这款App最像真实的纸笔记录。

　　文具库

　　Paperi文具社区

　　号称第一个以文具、手帐为主题的线上生活方式平台。文具爱好者（尤其学生群体）聚集地。

　　（晓光）

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