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8848钛金手机M5发布：这次谈的是手机上的钟表艺术

8848钛金手机M5发布：这次谈的是手机上的钟表艺术
2018年08月28日 21:26 新浪手机
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　　新浪手机讯 8月28日晚间消息，今日8848钛金手机举办发布会推出新品M5手机，售价9999元起，9月1日开售。

　　从2015年发布至今，8848钛金手机的一直保持在奢侈级定位，而这三年的时间带来了40万的销量，并且据官方介绍一年期留存率85%。

　　虽然40万的销量在动辄几百万销量的手机品牌来说不值一提，但对于CEO周佳甚至8848来说确是个小成绩。而在这款M5身上，8848在产品设计上再次升级。

　　今年3月，8848在瑞士巴塞尔表展上赞助了瑞士独立制表师学会AHCI，全球目前共有31名正式成员。现在8848把他们的钟表工艺带到了M5身上。

8848 M58848 M5

　　8848 M5上的“时间眼”是8848手机与瑞士独立制表师学会AHCI联合设计。“时间眼”是M5机身背部的一个圆形屏幕，它整合了微信提醒、短信和来电显示等功能，并且可自由切换大师的经典表款。另外为了符合对称美学，M5在“是时间眼”两侧放置摄像头和闪光灯，不过为了设计M5仍是单摄。

　　M5外观依然延续8848家族式的”双V“设计，钛金材质中框+皮革材质背部。M5正面手机正面配备了一块5.65英寸2K分辨率级视网膜显示屏和1600万前置摄像头，正面底部依然是带有指纹识别的HOME键。

　　背面主摄像头采用1200万1.4um超大像素索尼，材质上也有多种选择。尊享版采用黑色磨砂书页纹钛金部件，镀香槟金边框，喷砂抛光效果，搭配黑色密致荔枝纹欧洲牛皮；巅峰版背部镶嵌天然钻石，采用抛光钛合金，深錆色/香槟金PVD镀层。

　　核心硬件上8848 M5采用高通骁龙845处理器辅以6GB运存+256GB存储空间支持双卡双待，全网通4G+。

　　售价方面，尊享版售价12999元；巅峰版售价16999元另外还有为年轻精英准备的锐志版售价9999元，9月1日开售。（瑞豪）

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