法国广播电台公布苹果发布会时间：就是9月12日

近六年的iPhone发布和发售时间统计（美国日期）

新浪数码讯，8月28日上午消息，法国广播电台Europe 1昨日公布消息说，苹果公司每年一度的iPhone发布会将于9月12日星期三在乔布斯剧院举行，主题演讲照常在当地时间上午10点开始。

消息源来自两位不愿透露姓名的人士，虽然未经苹果公司官方证实，但基本是靠谱的。

此前我们也根据经验推测过苹果发布会的时间，答案也是9月12日。在过去六年里，苹果公司要么在周二，要么在周三发布iPhone，通常不会晚于9月的第二周。老外也基本不会在周五开发布会，因为第二天就都在休假就没人看了。

根据这个规律，2018年9月有四天的几率比较大，9月4日或5日；9月11日或12日，都是周二或周三。

但在美国，劳工节（ Labor Day holiday）假期是在9月的第一个星期一，全国民众可以连续休个三天小长假。所以回顾过去六年，当劳动节在9月3日之前的，苹果都会把发布会安排在下一周；当劳工节在5号或之后，苹果会在在接下来的周三（劳工节之后的两天）发布iPhone，2015年和2016年就这样。

另外，开售日期都是在周五，铁打不动，并且离发布最多两周时间。

2018年的劳工节是9月3日星期一。因此，如果苹果遵循这个规律，就会在下周二或周三，也就是9月11日或9月12日开发布会。这些日期也很符合预期的iPhone的发售规则，而且一些德国运营商以已经确认，苹果公司2018年的新iPhone系列将于当地时间9月14日星期五开始预订。

新浪科技将在9月转播本次苹果发布会，传说中的三款新iPhone，第三代手表，以及去掉home键的iPad Pro都会到来，欢迎关注@苹果汇，及@新浪科技 微博，我们会随时公布发布会消息。

（晓光）