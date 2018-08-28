OPPO宣布成功基于可商用手机打通5G信令和数据链路

IT之家8月28日消息 OPPO今日宣布，公司成功基于可商用手机完成了5G信令和数据链路的连接。此次连接利用基于OPPO R15开发的可商用5G智能手机实现，该手机集成了领先的Qualcomm骁龙X50 5G调制解调器，充分验证了可用于加速5G智能手机开发的相关技术。

基于OPPO R15开发的可商用5G终端▲

此次信令和数据链路的成功打通基于3GPP Release 15 NSA标准，采用了4G LTE Band 5的10MHz带宽和5G NR n78频段的20MHz带宽。其中n78频段是目前全球最广泛使用的5G NR频段之一，也被认为是全球最有可能优先部署的频段，对第一批5G产品的商用富有重要意义。

OPPO基于LTE Band 5和5G NR n78成功实现信令和数据链路打通▲

作为通信技术更新的重要节点，5G将全面提升网络的速率、稳定性、可靠性和低延时，实现包括3D通信、4K+超高清视频观看、在线AR/VR、云办公、云游戏等全新体验。

随着标准组织3GPP在去年12月份和今年6月份分别冻结非独立组网（NSA）和独立组网（SA）标准，5G产业化迎来全面冲刺。今年5月，OPPO宣布成功实现了全球首个采用3D结构光技术的5G视频通话演示，并基于FPGA的原型验证平台成功演示了下行1.4Gbps和上行160Mbps的峰值传输速率。

在此次连接成功的基础上，OPPO将持续加速5G产品的开发，进一步推进5G协议调试和数据链路的互通等工作，早日实现具备5G能力和独有特点的商用终端。