苹果Watch 4细节曝光：全面屏设计 兼容老款表带

这个9月，苹果这场秋季新品发布会上，要发布的新品真是太多了，除了三款新iPhone外，新一代Apple Watch也要跟大家见面了。

现在外媒给出的最新消息称，Apple Watch Series 4今年也要迎来大改，也会是全面屏的设计风格，边框被大幅缩窄，这样屏幕显示面积相比老款可以增加15%。

此外，新的Apple Watch Series 4续航也会有所提升，同时新增了健康和健身功能，并且目前可以确定的是，其将兼容目前的表带，这样一来的话，基本就确定了新机的体积没有变化，只是屏占比更大了。

Apple Watch Series 4概念图

之前欧亚经济数据库信息显示，Apple Watch Series 4有6个型号获得认证，但相比上一代来说减少了两个，最大的可能是苹果将放弃昂贵的陶瓷版机型。