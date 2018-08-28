屏下指纹成新爆点 2019年将占市场13%

提起2018年的手机创新，我们会不由自主的想到vivo这个品牌，自从vivo X20 PLUS屏下指纹版搭载了屏下指纹技术后，更是在vivo NEX上进行了再次使用，屏下指纹技术也便成为了vivo的标志。而就当前的市场形势而言，使用屏下指纹技术的厂商与机型并不是很多，未来随着技术的成熟和成本的下降，屏下指纹技术将大有可为。近日，据拓璞产业研究院报告，屏下指纹技术正在崛起，到2019年搭载该技术的手机占比将会达到13%。

拓璞产业研究院最新报告指出，继vivo、华为、小米、OPPO之后，三星也将推出自己的屏下指纹版本的手机产品，同时据网上曝光的华为新旗舰Mate20系列也将搭载高通最新的超声波屏下指纹方案，随着各大安卓手机品牌开始大规模运用屏下指纹技术，该技术将进一步改变现有市场解锁方式，不论是实体指纹还是人脸识别，屏下指纹都将作为一个全新的解锁方式，与其他技术“三分天下”。

同时，拓璞产业研究院指出，预估2019年超声波与光学屏下指纹识别技术占手机指纹识别市场比重将从2018年的3%拉升至13%。这对于当前市场新技术的进一步商用，提供了更大的空间。