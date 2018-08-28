AirPower无线充电板终于要来 AirPods 2代则推到明年

AirPower无线充电板是苹果去年9月推出的产品，至今还没上市

新浪数码讯 8月27日上午消息，巴克莱（Barclays）投资的分析报告称，苹果公司会在下月发布AirPower，另外，人们期待已久的无线充电版AirPods耳机也将开售。

这两款产品都是去年九月随着iPhone X一同发布的新品，本来今年春季就该上市。至今仍未宣布消息，已经成为粉丝眼里的“跳票王”。

AirPower无线充电版创新之处在于：一块无线充电板上可以给iPhone，AirPods耳机（无线充电版），以及Apple Watch三种设备充电，并且用到了两种无线充电标准。

AirPower可以同时给三款产品充电

一些小道消息说，苹果工程师最初希望在6月份让它上市，大概是WWDC全球开发者大会期间，但他们遇到了技术挑战，包括过热、复杂的多设备充电电路，以及该配件的车载固件存在软件缺陷等，导致AirPower跳票。

而换了无线充电盒的AirPods耳机从技术上讲并没有什么非常难的技术问题，不知道它为何也会推迟。

巴克莱认为，AirPods耳机仍将是今年的爆款，它的需求将继续强劲，预计今年的销量将接近2600万个。另外，他们认为，AirPods 2代带将会在2019年第四季度发布，而不是之前预计的第一季度。

这么看外媒并不认为只换了个无线充电盒的2019年AirPods算第二代产品，它只是个小改进。

另外，这次发布会还有iPhone，三款。

关于这款产品的传闻则更多一些，据说有三款，分别有5.8寸屏幕及最新的A12处理器，就是现在iPhone X的硬件升级版；6.1寸屏幕版，据说会采用LCD材质屏幕，单镜头，并且采用A11处理器；以及更高端的6.5英寸屏幕款。后面两者都会在部分国家（比如中国）有双卡双待款。

昨天，法国广播电台Europe 1在节目中透露，苹果会在9月12日上午10点，在位于库比蒂诺的总部Apple Park举行秋季发布会。

如果是这个地方，那应该还是乔布斯剧院，跟去年iPhone X的发布地点一致。

新浪科技将在9月转播本次苹果发布会，传说中的三款新iPhone，第三代手表，以及去掉home键的iPad Pro都会到来，欢迎关注@苹果汇，及@新浪科技 微博，我们会随时公布发布会消息。（晓光）